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Garanzia di 2 anni
Fuori produzione
TAUN102BK/00
Driver da 6 mm/chiuse sul retro
Cuffie in ear
Durata di riproduzione di 7 ore
La tecnologia di ricarica veloce offre un rapido rifornimento di potenza quando la batteria è quasi scarica. Con appena 15 minuti di ricarica otterrai 90 minuti di riproduzione.
Le cuffie auricolari dispongono di cuscinetti magnetici scanalati, per essere riposte in modo semplice e intelligente. I magneti sono incorporati sul retro di ciascun auricolare in modo da unirli senza grovigli, ingombri o disordini. Basta avvicinare le cuffie, legarle insieme con il cavo anti-groviglio e riporle nella borsa, per poi riutilizzarle facilmente in qualunque momento.
2.8
su 5
4
Recensioni
ESFL
07/04/2020
España
Calidad de sonido y duración bateria.
Me gusta el diseño del auricular, la duración de la batería y la calidad del sonido.
Pro
Peso, muy comodos y faciles de cargar. Buen precio para se de "marca".
Contro
El cable, claro, pero para esto ya hay otros modelos TWS en el mercado.
Sì, consiglio questo prodotto
Questa revisione è stata effettuata per 3000 series TAUN102BK Auriculares inalámbricos con micrófono
Sì, consiglio questo prodotto
Questa revisione è stata effettuata per 3000 series TAUN102BK Auriculares inalámbricos con micrófono
H Oosterhuis
18/09/2020
Nederland
mooi geluid voor redelijke prijs
Draadloos goed geluid. Speelt 7 uur. Goede basweergave. Met equalizer software - vaak standaard maar lastig vindbaar - op smartphone of PC kan dit geluidsbeeld worden aangepast. Makkelijk te verbinden m.b.v. bluetooth. Grappig dat een stem in je oor aangeeft of de oordoppen uit of aan staan. Ook wordt geld of verbinding geslaagd is.
Pro
goed geluid; handzaam, snel oplaadbaar, goede instelmogelijkheden, lange speelduur van 7 uur
Contro
te kleine knoppen, pasvorm minder confortabel
Sì, consiglio questo prodotto
Questa revisione è stata effettuata per 3000 series TAUN102BK Draadloze hoofdtelefoon met microfoon
Sì, consiglio questo prodotto
Questa revisione è stata effettuata per 3000 series TAUN102BK Draadloze hoofdtelefoon met microfoon
DonnaMaka
13/11/2023
España
AUDIO TIEMBLA A RATOS Y AVISA DE BAT BAJA AL 50%
Los compré por la mañana. Los cargué 2 horas según instrucciones. Lo empareje sin problema , pero al rato el audio se puso a temblar como si perdiera la señal. decidí esperar a ver si era momentáneo , pero no. Por si fuera poco al 50% de bateria una voz te informa cada 2 minutos de batería baja, al 20% lo entiendo , pero al 50%? Muy molesto. Mañana los devuelvo!
Pro
ligereza del producto
Contro
lo antes mencionado
Questa revisione è stata effettuata per 3000 series TAUN102BK Auriculares inalámbricos con micrófono
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