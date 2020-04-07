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Fuori produzione

3000 seriesCuffie wireless con microfono

TAUN102BK/00

2.8
| (4) Recensioni
Libertà wireless
Le cuffie auricolari Bluetooth Upbeat sono compatte ma offrono un suono potente e fino a 7 ore di ascolto wireless. Soluzione portatile per la massima praticità d'uso.
Vedi tutti i vantaggi

Suono potente.

Libertà wireless

  • Driver da 6 mm/chiuse sul retro

  • Cuffie in ear

  • Durata di riproduzione di 7 ore

Comfort e isolamento passivo del rumore

Tecnologia a carica veloce

La tecnologia di ricarica veloce offre un rapido rifornimento di potenza quando la batteria è quasi scarica. Con appena 15 minuti di ricarica otterrai 90 minuti di riproduzione.

Cuscinetti magnetici scanalati facili da riporre

Le cuffie auricolari dispongono di cuscinetti magnetici scanalati, per essere riposte in modo semplice e intelligente. I magneti sono incorporati sul retro di ciascun auricolare in modo da unirli senza grovigli, ingombri o disordini. Basta avvicinare le cuffie, legarle insieme con il cavo anti-groviglio e riporle nella borsa, per poi riutilizzarle facilmente in qualunque momento.

Specifiche tecniche

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Recensioni

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2.8

su 5

4

Recensioni

3
2

07/04/2020

España

España

Calidad de sonido y duración bateria.

Me gusta el diseño del auricular, la duración de la batería y la calidad del sonido.

Pro

Peso, muy comodos y faciles de cargar. Buen precio para se de "marca".

Contro

El cable, claro, pero para esto ya hay otros modelos TWS en el mercado.

Sì, consiglio questo prodotto

Questa revisione è stata effettuata per 3000 series TAUN102BK Auriculares inalámbricos con micrófono

Sì, consiglio questo prodotto

Questa revisione è stata effettuata per 3000 series TAUN102BK Auriculares inalámbricos con micrófono

18/09/2020

Nederland

Nederland

mooi geluid voor redelijke prijs

Draadloos goed geluid. Speelt 7 uur. Goede basweergave. Met equalizer software - vaak standaard maar lastig vindbaar - op smartphone of PC kan dit geluidsbeeld worden aangepast. Makkelijk te verbinden m.b.v. bluetooth. Grappig dat een stem in je oor aangeeft of de oordoppen uit of aan staan. Ook wordt geld of verbinding geslaagd is.

Pro

goed geluid; handzaam, snel oplaadbaar, goede instelmogelijkheden, lange speelduur van 7 uur

Contro

te kleine knoppen, pasvorm minder confortabel

Sì, consiglio questo prodotto

Questa revisione è stata effettuata per 3000 series TAUN102BK Draadloze hoofdtelefoon met microfoon

Sì, consiglio questo prodotto

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13/11/2023

España

España

AUDIO TIEMBLA A RATOS Y AVISA DE BAT BAJA AL 50%

Los compré por la mañana. Los cargué 2 horas según instrucciones. Lo empareje sin problema , pero al rato el audio se puso a temblar como si perdiera la señal. decidí esperar a ver si era momentáneo , pero no. Por si fuera poco al 50% de bateria una voz te informa cada 2 minutos de batería baja, al 20% lo entiendo , pero al 50%? Muy molesto. Mañana los devuelvo!

Pro

ligereza del producto

Contro

lo antes mencionado

Questa revisione è stata effettuata per 3000 series TAUN102BK Auriculares inalámbricos con micrófono

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