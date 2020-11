Cuscinetti magnetici scanalati facili da riporre

Le cuffie auricolari dispongono di cuscinetti magnetici scanalati, per essere riposte in modo semplice e intelligente. I magneti sono incorporati sul retro di ciascun auricolare in modo da unirli senza grovigli, ingombri o disordini. Basta avvicinare le cuffie, legarle insieme con il cavo anti-groviglio e riporle nella borsa, per poi riutilizzarle facilmente in qualunque momento.