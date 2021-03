Custodia di ricarica. Fino a 24 ore di riproduzione

La custodia di ricarica può essere caricata in modalità wireless o tramite USB-C. Una custodia completamente carica ti offre 18 ore di riproduzione in più. Le cuffie garantiranno un'autonomia di riproduzione di 6 ore con una sola ricarica (5 ore con ANC). Caricale per 15 minuti per ottenere 1 ora extra.