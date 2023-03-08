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  • Innamorati di ciò che senti. Innamorati del design
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  • Innamorati di ciò che senti. Innamorati del design
  • Innamorati di ciò che senti. Innamorati del design
  • Innamorati di ciò che senti. Innamorati del design
  • Innamorati di ciò che senti. Innamorati del design
  • Innamorati di ciò che senti. Innamorati del design
  • Innamorati di ciò che senti. Innamorati del design
  • Innamorati di ciò che senti. Innamorati del design
  • Innamorati di ciò che senti. Innamorati del design
  • Innamorati di ciò che senti. Innamorati del design
  • Innamorati di ciò che senti. Innamorati del design
  • Innamorati di ciò che senti. Innamorati del design
  • Turntable image 1Turntable image 2Turntable image 3Turntable image 4Turntable image 5Turntable image 6Turntable image 7Turntable image 8Turntable image 9Turntable image 10Turntable image 11Turntable image 12Turntable image 13Turntable image 14Turntable image 15Turntable image 16Turntable image 17Turntable image 18Turntable image 19Turntable image 20Turntable image 21Turntable image 22Turntable image 23Turntable image 24Turntable image 25Turntable image 26Turntable image 27Turntable image 28Turntable image 29Turntable image 30Turntable image 31Turntable image 32Turntable image 33Turntable image 34Turntable image 35Turntable image 36Turntable image 37Turntable image 38Turntable image 39Turntable image 40Turntable image 41Turntable image 42Turntable image 43Turntable image 44Turntable image 45Turntable image 46Turntable image 47Turntable image 48Turntable image 49Turntable image 50Turntable image 51Turntable image 52Turntable image 53Turntable image 54Turntable image 55Turntable image 56Turntable image 57Turntable image 58Turntable image 59Turntable image 60Turntable image 61Turntable image 62Turntable image 63Turntable image 64Turntable image 65Turntable image 66Turntable image 67Turntable image 68Turntable image 69Turntable image 70Turntable image 71Turntable image 72
  • Innamorati di ciò che senti. Innamorati del design
  • Innamorati di ciò che senti. Innamorati del design
  • Innamorati di ciò che senti. Innamorati del design
  • Innamorati di ciò che senti. Innamorati del design
  • Innamorati di ciò che senti. Innamorati del design
  • Innamorati di ciò che senti. Innamorati del design
  • Innamorati di ciò che senti. Innamorati del design
  • Innamorati di ciò che senti. Innamorati del design
  • Innamorati di ciò che senti. Innamorati del design
  • Innamorati di ciò che senti. Innamorati del design

Fuori produzione

8000 seriesCuffie in ear True Wireless

TAT8505BK/00

2.4
| (11) Recensioni

1 premio

Innamorati di ciò che senti. Innamorati del design
Immergiti in un audio intenso e dettagliato oppure sintonizzati sull'ambiente circostante. Queste eleganti cuffie wireless sono dotate di tecnologia di cancellazione attiva del rumore e della modalità di avviso per controllare ciò che senti. Il sofisticato design circolare non passa inosservato.
Vedi tutti i vantaggi

Innamorati di ciò che senti. Innamorati del design

  • Driver da 13 mm, chiuse sul retro

  • Bluetooth®

  • Nero

Sistema ibrido di cancellazione attiva del rumore. Concentrati dove vuoi

Sistema ibrido di cancellazione attiva del rumore. Concentrati dove vuoi

Quando il brano merita la massima attenzione, queste cuffie true wireless ti consentono di immergerti senza distrazioni. Un microfono esterno e un microfono interno si combinano per filtrare i rumori esterni. La modalità di avviso ti consente di lasciar entrare il mondo esterno quando ne hai bisogno.

Audio potente e ricco di dettagli, con bassi ricchi e potenti

Audio potente e ricco di dettagli, con bassi ricchi e potenti

I driver da 13 mm perfettamente sintonizzati offrono bassi potenti e una nitidezza emozionante per ogni brano. Se togli un auricolare, la musica viene messa in pausa. Riposiziona l'auricolare e la musica si riavvierà.

Custodia di ricarica. Fino a 24 ore di riproduzione

Custodia di ricarica. Fino a 24 ore di riproduzione

La custodia di ricarica può essere caricata in modalità wireless o tramite USB-C. Una custodia completamente carica ti offre 18 ore di riproduzione in più. Le cuffie garantiranno un'autonomia di riproduzione di 6 ore con una sola ricarica (5 ore con ANC). Caricale per 15 minuti per ottenere 1 ora extra.

Specifiche tecniche

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Riconoscimenti

  • Award image AWARD-1679621

Recensioni

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2.4

su 5

11

Recensioni

08/03/2023

United Kingdom

United Kingdom

Compratore verificato

Great, comfortable and just work

Had these for a few weeks now and have had no issues. Work perfectly well with my Samsung phone. Also been able to connect them to my Surface Laptop and the Amazon Fire Tablet without any issues. Definitely worthwhile and would happily recommend

Pro

Connects no issues with other devices, decent battery life

Contro

None yet

Sì, consiglio questo prodotto

Questa revisione è stata effettuata per 8000 series TAT8505BK In-ear true wireless headphones

Sì, consiglio questo prodotto

Questa revisione è stata effettuata per 8000 series TAT8505BK In-ear true wireless headphones

02/02/2022

Nederland

Nederland

Compratore verificato

PUIK GELUID

Opbergdoosje en earbuds zien er mooi uit. Earbuds hadden voor mijn gevoel een wat stroever oppervlak mogen hebben om uit je handen glijden te voorkomen. Jarenlang heb ik (hobby) op professioneel niveau audio-opnamen van voornamelijk klassieke muziek gemaakt die o.a. op cd zijn verschenen of door radio werden uitgezonden. Hoogtepunt: Bach's Hohe Messe met wereldpremière (2002). Kwaliteit geluid: zeer fraai, doch geen topklasse. Het is van belang dat de juiste maat rubber dopjes is geplaats. Zo niet, dan verlies je veel bas en klinkt het iel. Uit mijn opnametijd herinner ik me een Philips over-ear koptelefoon die - hoewel modeste prijs - topklasse geluid gaf. Philips weet echt wel hoe het moet. Omdat ik meestal hooguit een paar uur achter elkaar luister, heb ik geen klagen over de gebruiksduur van de ingebouwde oplaadbare batterij.

Pro

Goed geluid, voldoende gebruikstijd batterij

Contro

buitenzijde iets te glad

Sì, consiglio questo prodotto

Questa revisione è stata effettuata per 8000 series TAT8505BK Volledig draadloze in-ear-koptelefoon

Sì, consiglio questo prodotto

Questa revisione è stata effettuata per 8000 series TAT8505BK Volledig draadloze in-ear-koptelefoon

22/11/2021

Nederland

Nederland

Wat een heerlijk geluid!

Lang gezocht naar draadloze oortje. Uiteindelijk in de jungle van het overweldigende aanbod van allerlei merken, de keuze gemaakt voor deze Philips in-ear hedphones. Geen spijt van mijn keuze. Wat een mooi geluid komt er mijn oren binnen. En dan heb ik nog niet eens alle sound-modi in de app geprobeerd ( bass, klassiek etc). De app werkt prettig en is overzichtelijk vind ik. Het overschakelen van ANC naar de modus met meer omgevingsgeluid werkt makkelijk. Gaat volgens mij wel alleen via de app. Maar omdat ik ze pas heb, heb ik nog niet alle mogelijkheden en features uitgeprobeerd. Zo'n techneut ben ik ook weer niet. Na gebruik zijn de oortjes heel makkelijk terug te plaatsen in de oplaadcase. Een compacte case, licht en die prettig sluit. Accuduur van de oortjes is enorm goed. In combinatie met de case, kun je wel even vooruit voordat je echt weer aan de stekker moet. Kortom, ik en erg tevreden met dit product. Ik vind het geluid een streling voor mijn oren. Vooral de bass-tonen maken me erg blij. Als ik tenslotte nog een minpuntje moet noemwn, is dat de touch-control op de oortjes zelf even zoeken en wennen is. Maar in zijn geheel niet onmogelijk en onvriendelijk. Gewoon even oefenen.

Pro

Geluid, accuduur, comfort, uiterlijk, compactheid

Contro

Touchcontrol is even zoeken

Sì, consiglio questo prodotto

Questa revisione è stata effettuata per 8000 series TAT8505BK Volledig draadloze in-ear-koptelefoon

Sì, consiglio questo prodotto

Questa revisione è stata effettuata per 8000 series TAT8505BK Volledig draadloze in-ear-koptelefoon

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  • Offerte esclusive per gli iscritti e accesso anticipato alle vendite.
  • Accesso anticipato alle offerte.
  • Notizie sul lancio di prodotti e consigli per uno stile di vita sano.
  • Consigli degli esperti e idee