Doppio microfono per chiamate nitide. Modalità mono

I due microfoni in ciascuna cuffia consentono di concentrarsi sul suono della voce, riducendo il rumore proveniente dall'ambiente circostante. Se ti trovi in un luogo più silenzioso e non hai bisogno di escludere il rumore durante la conversazione, la modalità mono ti consente di utilizzare un solo auricolare per parlare.