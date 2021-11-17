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Garanzia di 2 anni
Fuori produzione
TAT5505BK/00
Driver da 8mm, chiuse sul retro
Cancellazione attiva del rumore
Black
Bluetooth®
Oltre ad avere un aspetto eccezionale, queste cuffie True Wireless ti consentono di ascoltare meglio le tue canzoni preferite quando sei in movimento. La tecnologia ibrida di cancellazione attiva del rumore riduce i rumori esterni per evitare che interferiscano con l'ascolto della musica. La modalità di avviso ti permette di lasciar entrare il mondo esterno quando ne hai bisogno.
Migliora i bassi. Abbassa gli alti. L'app Philips Headphones ti dà il controllo della musica che stai ascoltando. Regola i livelli autonomamente o scegli uno stile audio predefinito. È inoltre possibile passare da una modalità ANC preimpostata all'altra con un solo tocco.
I due microfoni in ciascuna cuffia consentono di concentrarsi sul suono della voce, riducendo il rumore proveniente dall'ambiente circostante. Se ti trovi in un luogo più silenzioso e non hai bisogno di escludere il rumore durante la conversazione, la modalità mono ti consente di utilizzare un solo auricolare per parlare.
1.4
su 5
10
Recensioni
Scary Clare
17/11/2021
United Kingdom
Excellent for sensory issues
These are excellent for sensory issues as I am autistic and have ADHD. Having the options to switch between the different modes is handy too. My only complaint is with the instructions as it doesn't make it clear you need to take the earbuds out and turn them on to connect them to Bluetooth. It only shows to open the case. I only worked it out by looking at a YouTube review for a similar pair and it showed pushing the button on them to turn them on. I spent hours trying to get it to work and got really frustrated.
Pro
Compact and they actually stay in my ears
Contro
The buttons are a bit sensitive and switch with my hair touching them.
Sì, consiglio questo prodotto
Questa revisione è stata effettuata per 5000 series TAT5505BK In-ear true wireless headphones
Sì, consiglio questo prodotto
Questa revisione è stata effettuata per 5000 series TAT5505BK In-ear true wireless headphones
Destroy51
18/12/2023
France
Compratore verificato
Aucun avis possible car impossible de les associer
Impossible d'associer les écouteurs malgré de tentatives nombreuses avec différents téléphones !!!
Pro
?
Contro
impossible d'associer les écouteurs
Questa revisione è stata effettuata per 5000 series TAT5505BK Écouteurs-boutons véritablement sans fil
Questa revisione è stata effettuata per 5000 series TAT5505BK Écouteurs-boutons véritablement sans fil
mao33
04/08/2023
France
Ecouteur ou jouet/veilleuse pour enfant ?!!!
Aprés avoir suivi à la lettre les instructions pour la première utilisation, il m'a été IMPOSSIBLE d'appairer les écouteurs! J'avais acheté ces écouteur pour mon fils. Je vous laisse imaginer la déception de ce dernier! Comment Philips peut-il vendre un produit qui semble faire l'unanimité sur son mauvais fonctionnement? Pourquoi n'y a-t-il aucun retour du service technique sur une solution ? Je suis extrêment déçu par la marque et saurait m'en souvenir à l'avenir pour de futurs achat. Conseil aux autres potentiels acquereurs: FUYEZ et regarder d'autres modèles car le TAT5505 NE FONCTIONNE PAS!
Pro
"N'abime pas les tympans", aucun risque de surdité lié à une trop grande utilisation...
Contro
Ne sert à rien
Questa revisione è stata effettuata per 5000 series TAT5505BK Écouteurs-boutons véritablement sans fil
Questa revisione è stata effettuata per 5000 series TAT5505BK Écouteurs-boutons véritablement sans fil