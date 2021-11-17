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  • Il tuo suono. Il tuo stile.
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Fuori produzione

5000 seriesCuffie in ear True Wireless

TAT5505BK/00

1.4
| (10) Recensioni
Il tuo suono. Il tuo stile.
Che si tratti di musica o chiamate, queste eleganti cuffie True Wireless offrono prestazioni eccezionali. La cancellazione attiva del rumore elimina i rumori di fondo mentre l'app Philips Headphones consente di personalizzare l'audio. Togli un auricolare per mettere in pausa la musica.
Vedi tutti i vantaggi

Il tuo suono. Il tuo stile.

  • Driver da 8mm, chiuse sul retro

  • Cancellazione attiva del rumore

  • Black

  • Bluetooth®

Design elegante e sistema ibrido di cancellazione attiva del rumore

Design elegante e sistema ibrido di cancellazione attiva del rumore

Oltre ad avere un aspetto eccezionale, queste cuffie True Wireless ti consentono di ascoltare meglio le tue canzoni preferite quando sei in movimento. La tecnologia ibrida di cancellazione attiva del rumore riduce i rumori esterni per evitare che interferiscano con l'ascolto della musica. La modalità di avviso ti permette di lasciar entrare il mondo esterno quando ne hai bisogno.

App Philips Headphones. Controllo audio personalizzato

App Philips Headphones. Controllo audio personalizzato

Migliora i bassi. Abbassa gli alti. L'app Philips Headphones ti dà il controllo della musica che stai ascoltando. Regola i livelli autonomamente o scegli uno stile audio predefinito. È inoltre possibile passare da una modalità ANC preimpostata all'altra con un solo tocco.

Doppio microfono per chiamate nitide. Modalità mono

I due microfoni in ciascuna cuffia consentono di concentrarsi sul suono della voce, riducendo il rumore proveniente dall'ambiente circostante. Se ti trovi in un luogo più silenzioso e non hai bisogno di escludere il rumore durante la conversazione, la modalità mono ti consente di utilizzare un solo auricolare per parlare.

Specifiche tecniche

Ottieni assistenza per questo prodotto

Trova domande frequenti, manuali utente, informazioni sulla sicurezza e suggerimenti

Recensioni

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1.4

su 5

10

Recensioni

4
3
2

17/11/2021

United Kingdom

United Kingdom

Excellent for sensory issues

These are excellent for sensory issues as I am autistic and have ADHD. Having the options to switch between the different modes is handy too. My only complaint is with the instructions as it doesn't make it clear you need to take the earbuds out and turn them on to connect them to Bluetooth. It only shows to open the case. I only worked it out by looking at a YouTube review for a similar pair and it showed pushing the button on them to turn them on. I spent hours trying to get it to work and got really frustrated.

Pro

Compact and they actually stay in my ears

Contro

The buttons are a bit sensitive and switch with my hair touching them.

Sì, consiglio questo prodotto

Questa revisione è stata effettuata per 5000 series TAT5505BK In-ear true wireless headphones

Sì, consiglio questo prodotto

Questa revisione è stata effettuata per 5000 series TAT5505BK In-ear true wireless headphones

18/12/2023

France

France

Compratore verificato

Aucun avis possible car impossible de les associer

Impossible d'associer les écouteurs malgré de tentatives nombreuses avec différents téléphones !!!

Pro

?

Contro

impossible d'associer les écouteurs

Questa revisione è stata effettuata per 5000 series TAT5505BK Écouteurs-boutons véritablement sans fil

Questa revisione è stata effettuata per 5000 series TAT5505BK Écouteurs-boutons véritablement sans fil

04/08/2023

France

France

Ecouteur ou jouet/veilleuse pour enfant ?!!!

Aprés avoir suivi à la lettre les instructions pour la première utilisation, il m'a été IMPOSSIBLE d'appairer les écouteurs! J'avais acheté ces écouteur pour mon fils. Je vous laisse imaginer la déception de ce dernier! Comment Philips peut-il vendre un produit qui semble faire l'unanimité sur son mauvais fonctionnement? Pourquoi n'y a-t-il aucun retour du service technique sur une solution ? Je suis extrêment déçu par la marque et saurait m'en souvenir à l'avenir pour de futurs achat. Conseil aux autres potentiels acquereurs: FUYEZ et regarder d'autres modèles car le TAT5505 NE FONCTIONNE PAS!

Pro

"N'abime pas les tympans", aucun risque de surdité lié à une trop grande utilisation...

Contro

Ne sert à rien

Questa revisione è stata effettuata per 5000 series TAT5505BK Écouteurs-boutons véritablement sans fil

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