Modalità mono. Attiva il microfono su un solo auricolare

Devi effettuare una chiamata quando la batteria delle cuffie sta per esaurirsi? Ottieni più tempo per conversare usando un solo auricolare mentre l'altro si ricarica. Il microfono viene assegnato automaticamente all'auricolare in uso e potrai semplicemente cambiare auricolare se necessario.