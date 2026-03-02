Fino a 36 ore di riproduzione con la custodia

Con la funzione di cancellazione del rumore disattivata, avrai a disposizione fino a 8 ore di riproduzione con una ricarica completa e 28 ore extra dalla custodia (mentre con la cancellazione del rumore attivata, avrai 6 ore riproduzione e 21 ore extra dalla custodia). Se hai bisogno di una ricarica veloce, rimetti gli auricolari nella custodia per soli 10 minuti per ottenere 2 ore in più. La custodia può essere ricaricata tramite USB-C.