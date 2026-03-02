Termini di ricerca
Carrello
Al momento non ci sono articoli nel carrello.
TAT2200PK/00
Cancellazione del rumore e vestibilità confortevole
Affronta le tue giornate con gli auricolari True Wireless più leggeri, più comodi e con un audio eccezionale. La cancellazione attiva del rumore ti consente di ascoltare senza distrazioni, mentre i cuscinetti testurizzati mantengono gli auricolari comodamente in posizione.Scopri tutti i vantaggi
Cuffie True wireless
totale
recurring payment
I cuscinetti testurizzati SecureFit offrono una vestibilità più leggera e confortevole, creando un'ottima tenuta per un audio ancora migliore. Funzionalità come Dynamic Bass ti consentono di goderti tutta la potenza dei tuoi brani preferiti anche a basso volume.
La funzione di cancellazione attiva del rumore riduce i rumori esterni consentendoti di concentrarti su musica, podcast e chiamate. Puoi attivarla o disattivarla tramite gli auricolari o la nostra app di supporto. Mentre la modalità di avviso consente di riattivare i suoni esterni.
Queste cuffie vantano una configurazione a 4 microfoni, inoltre, due di questi microfoni si combinano a un algoritmo di riduzione del rumore intelligente per offrirti chiamate estremamente chiare. Anche se ti trovi in un bar affollato, la tua voce sarà chiaramente udibile e la persona a cui stai parlando non sarà distratta da ciò succede intorno a te.
La compatibilità con i più recenti dispositivi Bluetooth® 6.0 ti consente di riprodurre in streaming senza fastidiose interruzioni dell'audio e di connetterti a due dispositivi contemporaneamente. Sono supportati anche Google Fast Pair e Microsoft Swift Pair.
Non preoccuparti mai delle condizioni climatiche: grazie alla classificazione IPX4 questi auricolari sono resistenti agli schizzi e non temono la pioggia! Vuoi indossarli in una giornata particolarmente calda? Nemmeno il sudore è un problema.
La piccola custodia di ricarica si infila facilmente in tasca, oppure puoi attaccare un cordino al foro e appenderla alla borsa o al passante della cintura. La modalità mono ti consente di utilizzare un solo auricolare mentre l'altro è in carica.
Con la funzione di cancellazione del rumore disattivata, avrai a disposizione fino a 8 ore di riproduzione con una ricarica completa e 28 ore extra dalla custodia (mentre con la cancellazione del rumore attivata, avrai 6 ore riproduzione e 21 ore extra dalla custodia). Se hai bisogno di una ricarica veloce, rimetti gli auricolari nella custodia per soli 10 minuti per ottenere 2 ore in più. La custodia può essere ricaricata tramite USB-C.
Ti sembra che alla tua musica manchi qualcosa? La nostra app di supporto è dotata di EQ, un equalizzatore intuitivo che ti consente di modificare l'audio ed esplorare diverse impostazioni EQ con un semplice tocco. Puoi anche utilizzare l'app per attivare Dynamic Bass, gestire i dispositivi collegati, aggiornare il firmware e tanto altro.
I driver personalizzati di queste cuffie sono ottimizzati per il Philips sound, che offre un audio avvolgente e naturale con bassi potenti. Qualsiasi cosa tu stia ascoltando, vivrai un'esperienza sempre piacevole.
Nei nostri prodotti utilizziamo plastica riciclata post-consumo e la nostra confezione è realizzata in cartone riciclato certificato FSC con inserti stampati su carta riciclata.
Audio
Connettività
Scatola esterna
Funzioni utili
Scatola interna
Assorbimento
Dimensioni dell'imballo
Accessori
Design
Telecomunicazione
Dimensioni
UPC
Funzioni ANC
Assistente vocale
Sostenibilità
La visualizzazione ottimale del nostro sito richiede la versione più recente di Microsoft Edge, Google Chrome o Firefox.