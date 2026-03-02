Termini di ricerca

0

Carrello

Al momento non ci sono articoli nel carrello.

    • Cancellazione del rumore e vestibilità confortevole Cancellazione del rumore e vestibilità confortevole Cancellazione del rumore e vestibilità confortevole

      Cuffie True wireless

      TAT2200PK/00

      Punteggio complessivo / 5
      • Recensioni Recensioni

      Cancellazione del rumore e vestibilità confortevole

      Affronta le tue giornate con gli auricolari True Wireless più leggeri, più comodi e con un audio eccezionale. La cancellazione attiva del rumore ti consente di ascoltare senza distrazioni, mentre i cuscinetti testurizzati mantengono gli auricolari comodamente in posizione.

      Scopri tutti i vantaggi

      Disponibile in:

      Prodotti simili

      Vedi tutti Cancellazione del rumore

      Acquistali insieme e risparmia Acquistali insieme e ricevi 1 articolo in omaggio

      Tutto ciò di cui hai bisogno in un unico acquisto

      Prezzo del pacchetto

      Salta

      Scegli una delle seguenti opzioni: Scegli uno dei seguenti prodotti:

      Aggiungi accessori

      Questo prodotto
      Cuffie True wireless
      - {discount-value}

      Cuffie True wireless

      totale

      recurring payment

      Cancellazione del rumore e vestibilità confortevole

      • Auricolari piccoli. Comfort garantito.
      • Cancellazione attiva del rumore
      • Tecnologia a 4 microfoni
      • Audio naturale. Bassi dinamici

      Audio ottimale da auricolari che offrono una vestibilità ideale

      I cuscinetti testurizzati SecureFit offrono una vestibilità più leggera e confortevole, creando un'ottima tenuta per un audio ancora migliore. Funzionalità come Dynamic Bass ti consentono di goderti tutta la potenza dei tuoi brani preferiti anche a basso volume.

      Ascolta sempre la tua musica con la funzione di cancellazione attiva del rumore

      La funzione di cancellazione attiva del rumore riduce i rumori esterni consentendoti di concentrarti su musica, podcast e chiamate. Puoi attivarla o disattivarla tramite gli auricolari o la nostra app di supporto. Mentre la modalità di avviso consente di riattivare i suoni esterni.

      Tecnologia a 4 microfoni. Chiamate nitide anche in posti affollati

      Queste cuffie vantano una configurazione a 4 microfoni, inoltre, due di questi microfoni si combinano a un algoritmo di riduzione del rumore intelligente per offrirti chiamate estremamente chiare. Anche se ti trovi in un bar affollato, la tua voce sarà chiaramente udibile e la persona a cui stai parlando non sarà distratta da ciò succede intorno a te.

      Connettività Bluetooth multipoint e associazione semplice

      La compatibilità con i più recenti dispositivi Bluetooth® 6.0 ti consente di riprodurre in streaming senza fastidiose interruzioni dell'audio e di connetterti a due dispositivi contemporaneamente. Sono supportati anche Google Fast Pair e Microsoft Swift Pair.

      Resistenza a schizzi e sudore IPX4

      Non preoccuparti mai delle condizioni climatiche: grazie alla classificazione IPX4 questi auricolari sono resistenti agli schizzi e non temono la pioggia! Vuoi indossarli in una giornata particolarmente calda? Nemmeno il sudore è un problema.

      Custodia di ricarica tascabile con foro per cordino

      La piccola custodia di ricarica si infila facilmente in tasca, oppure puoi attaccare un cordino al foro e appenderla alla borsa o al passante della cintura. La modalità mono ti consente di utilizzare un solo auricolare mentre l'altro è in carica.

      Fino a 36 ore di riproduzione con la custodia

      Con la funzione di cancellazione del rumore disattivata, avrai a disposizione fino a 8 ore di riproduzione con una ricarica completa e 28 ore extra dalla custodia (mentre con la cancellazione del rumore attivata, avrai 6 ore riproduzione e 21 ore extra dalla custodia). Se hai bisogno di una ricarica veloce, rimetti gli auricolari nella custodia per soli 10 minuti per ottenere 2 ore in più. La custodia può essere ricaricata tramite USB-C.

      App Philips Headphones. Personalizza la tua esperienza

      Ti sembra che alla tua musica manchi qualcosa? La nostra app di supporto è dotata di EQ, un equalizzatore intuitivo che ti consente di modificare l'audio ed esplorare diverse impostazioni EQ con un semplice tocco. Puoi anche utilizzare l'app per attivare Dynamic Bass, gestire i dispositivi collegati, aggiornare il firmware e tanto altro.

      Philips sound: audio avvolgente e naturale

      I driver personalizzati di queste cuffie sono ottimizzati per il Philips sound, che offre un audio avvolgente e naturale con bassi potenti. Qualsiasi cosa tu stia ascoltando, vivrai un'esperienza sempre piacevole.

      Plastica riciclata certificata GRS. Confezione ecocompatibile.

      Nei nostri prodotti utilizziamo plastica riciclata post-consumo e la nostra confezione è realizzata in cartone riciclato certificato FSC con inserti stampati su carta riciclata.

      Specifiche tecniche

      • Audio

        Gamma di frequenza
        20-20.000 Hz
        Diametro altoparlante
        10 mm
        Impedenza
        16 Ohm
        Potenza in ingresso massima
        3 mW
        Sensibilità
        105 dB±2 dB (1 kHz, 126 mV)
        Tipo di driver
        Dinamico

      • Connettività

        Versione Bluetooth
        6,0
        Profili Bluetooth
        • A2DP
        • AVRCP
        • HFP
        Distanza massima
        Fino a 10  m
        Connessione multipoint
        Codec supportati
        SBC

      • Scatola esterna

        Lunghezza
        43.50  cm
        Numero di confezioni consumatori
        24
        Larghezza
        24.50  cm
        Peso lordo
        2.95  Kg
        Altezza
        12.50  cm
        GTIN
        1 48 95229 17815 8
        Peso netto
        1.42  Kg
        Tara
        1.53  Kg

      • Funzioni utili

        Controllo del volume
        Resistenza all'acqua
        IPX4
        Supporto dell'app Philips Headphones
        Modalità mono per TWS
        Possibili aggiornamenti del firmware
        Tipo di comandi
        Contatto
        Google Fast Pair
        Microsoft Swift Pair

      • Scatola interna

        Lunghezza
        11.30  cm
        Numero di confezioni consumatori
        3
        Larghezza
        10.40  cm
        Altezza
        10.00  cm
        Peso netto
        0.18  Kg
        Peso lordo
        0.32  Kg
        Tara
        0.14  Kg
        GTIN
        2 48 95229 17815 5

      • Assorbimento

        Numero di batterie
        3 pz.
        Tempo di carica
        2  ore
        Autonomia di riproduzione (con ANC attivata)
        6 + 21  ore
        Autonomia di riproduzione (con ANC disattivata)
        8 + 28  ore
        Tempo di ricarica rapido
        10 mins for 2 hrs
        Tipo di batteria (custodia di ricarica)
        Lithium Polymer (built-in)
        Tipo di batteria (auricolari)
        Lithium Polymer (built-in)
        Peso della batteria (totale)
        10.1  g
        Capacità della batteria (custodia)
        410  mAh
        Capacità della batteria (auricolari)
        50  mAh

      • Dimensioni dell'imballo

        Altezza
        11.2  cm
        Tipo di imballaggio
        Cartone
        Tipo di posizionamento sullo scaffale
        Appeso
        Larghezza
        9.6  cm
        Profondità
        3.4  cm
        Numero di prodotti inclusi
        1
        EAN
        48 95229 17815 1
        Peso lordo
        0.085  Kg
        Peso netto
        0.059  Kg
        Tara
        0.026  Kg

      • Accessori

        Guida rapida
        Cuscinetti morbidi
        3 paia (S/M/L)
        Custodia di ricarica

      • Design

        Colore
        Rosa
        Utilizzo
        Cuffie in ear
        Materiale aggancio all'orecchio
        Silicone
        Tipologia auricolare
        Cuffie in ear
        Tipo di vestibilità in-ear
        Cuscinetto in silicone

      • Telecomunicazione

        Microfono per le chiamate
        2 mics for each side

      • Dimensioni

        Dimensioni custodia di ricarica (LxPxA)
        3.83 x 2.65 x 5.73  cm
        Dimensione auricolare (LxPxA)
        1.51 x 2.16 x 1.87  cm
        Peso totale
        0.034  Kg

      • UPC

        UPC
        8 40063 20824 7

      • Funzioni ANC

        Tecnologia ANC
        FF
        Modalità di avviso
        Microfono per ANC
        2 microfoni
        ANC (cancellazione attiva del rumore)

      • Assistente vocale

        Compatibile con assistente vocale
        • Apple Siri
        • Assistente Google
        Attivazione assistente vocale
        Pulsante touch multifunzione
        Supporto dell'assistente vocale

      • Sostenibilità

        Rivestimento in plastica
        contiene il 55% di policarbonato riciclato post-consumo certificato GRS TE-00132492

      Badge-D2C

      Ottieni assistenza per questo prodotto

      Trova consigli sui prodotti, domande frequenti, manuali dell'utente e informazioni su sicurezza e conformità.

      Prodotti consigliati

      Prodotti visionati di recente

      Recensioni

      Diventa il primo a recensire questo oggetto

      © Philips S.p.A. (società a socio unico), Viale Sarca 235, 20126 Milano– P. IVA 00856750153, 2004 - 2026

      La visualizzazione ottimale del nostro sito richiede la versione più recente di Microsoft Edge, Google Chrome o Firefox.