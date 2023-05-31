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Fuori produzione
TAT1207BL/00
Auricolari dal comfort garantito
Custodia di ricarica super compatta
Resistenza a schizzi e sudore IPX4
Fino a 18 ore di riproduzione
Questi comodi auricolari si adattano perfettamente ai canali uditivi, creando un isolamento perfetto che riduce i rumori esterni. Ascolta ogni nota e ogni parola! Scopri il massimo comfort con i morbidi cuscinetti intercambiabili in silicone disponibili in tre dimensioni.
Questa custodia super compatta ti offre la massima potenza in un formato ridotto. Completamente cariche, le cuffie offrono 6 ore di riproduzione mentre la custodia completamente carica aggiunge 12 ore in più. Per una carica veloce, ricarica le cuffie per 15 minuti e ottieni un'ora extra!
La classificazione IPX4 e i potenti driver da 6 mm offrono un audio eccellente in qualsiasi condizione climatica. Le cuffie sono resistenti agli schizzi e al sudore e non temono la pioggia improvvisa.
2.3
su 5
12
Recensioni
Revieweronly2222
31/05/2023
United Kingdom
The battery lasts forever.
All all recommendations! I am to happy with this product. The best thing is the battery. Bass is very good, as sound quality in general.
Sì, consiglio questo prodotto
Questa revisione è stata effettuata per TAT1207BK True Wireless Headphones
Sì, consiglio questo prodotto
Questa revisione è stata effettuata per TAT1207BK True Wireless Headphones
Kueen
21/07/2022
United Kingdom
The product has good outside noises resistant
I got these for gift. I was listening music while cleaning my apartment. These earbuds are so good I was vacuuming the floors and didn't hear the vacuum cleaner wasn't turned on while time LOL. Very good I am happy with those. Only thing is they are maybe not loud enough, but it's good for ears anyway.
Pro
Noise resistant
Contro
Low high volume
Sì, consiglio questo prodotto
Questa revisione è stata effettuata per TAT1207WT True Wireless Headphones
Sì, consiglio questo prodotto
Questa revisione è stata effettuata per TAT1207WT True Wireless Headphones
IngoH
16/07/2025
Sverige
Hållbara
Fantastiskt hållbara. Jag råkade köra en av lurarna i tvättmaskinen. Den fungerar fortfarande lika bra, bara en laddning behövdes. Det är också ett helt ok ljud för det billiga priset.
Pro
Hållbara
Contro
Lite "klumpiga" i örat
Sì, consiglio questo prodotto
Questa revisione è stata effettuata per TAT1207BK True Wireless-hörlurar
Sì, consiglio questo prodotto
Questa revisione è stata effettuata per TAT1207BK True Wireless-hörlurar