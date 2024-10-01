ProdottiSupporto

Paga con Klarna

Garanzia di 2 anni

Omaggio di benvenuto €10*

Reso entro 30 giorni

Tutte le serie

  • Portabilità totale
  • Turntable image 1Turntable image 2Turntable image 3Turntable image 4Turntable image 5Turntable image 6Turntable image 7Turntable image 8Turntable image 9Turntable image 10Turntable image 11Turntable image 12Turntable image 13Turntable image 14Turntable image 15Turntable image 16Turntable image 17Turntable image 18Turntable image 19Turntable image 20Turntable image 21Turntable image 22Turntable image 23Turntable image 24Turntable image 25Turntable image 26Turntable image 27Turntable image 28Turntable image 29Turntable image 30Turntable image 31Turntable image 32Turntable image 33Turntable image 34Turntable image 35Turntable image 36Turntable image 37Turntable image 38Turntable image 39Turntable image 40Turntable image 41Turntable image 42Turntable image 43Turntable image 44Turntable image 45Turntable image 46Turntable image 47Turntable image 48Turntable image 49Turntable image 50Turntable image 51Turntable image 52Turntable image 53Turntable image 54Turntable image 55Turntable image 56Turntable image 57Turntable image 58Turntable image 59Turntable image 60Turntable image 61Turntable image 62Turntable image 63Turntable image 64Turntable image 65Turntable image 66Turntable image 67Turntable image 68Turntable image 69Turntable image 70Turntable image 71Turntable image 72
  • Portabilità totale
  • Portabilità totale
  • Portabilità totale
  • Portabilità totale
  • Portabilità totale
  • Portabilità totale
  • Portabilità totale
  • Portabilità totale
  • Turntable image 1Turntable image 2Turntable image 3Turntable image 4Turntable image 5Turntable image 6Turntable image 7Turntable image 8Turntable image 9Turntable image 10Turntable image 11Turntable image 12Turntable image 13Turntable image 14Turntable image 15Turntable image 16Turntable image 17Turntable image 18Turntable image 19Turntable image 20Turntable image 21Turntable image 22Turntable image 23Turntable image 24Turntable image 25Turntable image 26Turntable image 27Turntable image 28Turntable image 29Turntable image 30Turntable image 31Turntable image 32Turntable image 33Turntable image 34Turntable image 35Turntable image 36Turntable image 37Turntable image 38Turntable image 39Turntable image 40Turntable image 41Turntable image 42Turntable image 43Turntable image 44Turntable image 45Turntable image 46Turntable image 47Turntable image 48Turntable image 49Turntable image 50Turntable image 51Turntable image 52Turntable image 53Turntable image 54Turntable image 55Turntable image 56Turntable image 57Turntable image 58Turntable image 59Turntable image 60Turntable image 61Turntable image 62Turntable image 63Turntable image 64Turntable image 65Turntable image 66Turntable image 67Turntable image 68Turntable image 69Turntable image 70Turntable image 71Turntable image 72
  • Portabilità totale
  • Portabilità totale
  • Portabilità totale
  • Portabilità totale
  • Portabilità totale
  • Portabilità totale
  • Portabilità totale

Fuori produzione

Cuffie True wireless

TAT1207WT/00

1
| (4) Recensioni

Disponibile in

Black
Black
Giallo
Giallo
White
White
Portabilità totale
Portale dove vuoi, connettiti e vai! Queste fantastiche cuffie True Wireless sono dotate di una custodia di ricarica estremamente compatta che può essere riposta in tasca, per offrirti un audio affidabile e la massima praticità, ovunque ti trovi. Resistenza agli schizzi e al sudore IPX4, e fino a 18 ore di riproduzione!
Vedi tutti i vantaggi

Portabilità totale

  • Auricolari dal comfort garantito

  • Custodia di ricarica super compatta

  • Resistenza a schizzi e sudore IPX4

  • Fino a 18 ore di riproduzione

Cuffie in ear sicure e comode

Questi comodi auricolari si adattano perfettamente ai canali uditivi, creando un isolamento perfetto che riduce i rumori esterni. Ascolta ogni nota e ogni parola! Scopri il massimo comfort con i morbidi cuscinetti intercambiabili in silicone disponibili in tre dimensioni.

Custodia di ricarica USB-C super compatta

Questa custodia super compatta ti offre la massima potenza in un formato ridotto. Completamente cariche, le cuffie offrono 6 ore di riproduzione mentre la custodia completamente carica aggiunge 12 ore in più. Per una carica veloce, ricarica le cuffie per 15 minuti e ottieni un'ora extra!

Resistenza a schizzi e sudore IPX4

La classificazione IPX4 e i potenti driver da 6 mm offrono un audio eccellente in qualsiasi condizione climatica. Le cuffie sono resistenti agli schizzi e al sudore e non temono la pioggia improvvisa.

Specifiche tecniche

Ottieni assistenza per questo prodotto

Trova domande frequenti, manuali utente, informazioni sulla sicurezza e suggerimenti

Recensioni

Queste recensioni sono gestite da Bazaarvoice e sono conformi alla Politica di autenticità della suddetta, con il supporto di tecnologie antifrode e controlli manuali. Per ulteriori dettagli, consulta la pagina
Le valutazioni dei prodotti e le classificazioni in stelle da parte degli utenti sono utili a tutti i clienti. Consentono di ottenere maggiori informazioni rilevanti per l'acquisto dei prodotti. I clienti che hanno acquistato un prodotto online o nel punto vendita possono inviare una recensione

1.0

su 5

4

Recensioni

5
4
3
2

01/10/2024

Italia

Italia

Appena comprato e risulta difettoso

Comprato difettoso Funziona solo uno dei due auricolari

Pro

Nessuno

Contro

Non avrei dovuto acquistarlo

Questa revisione è stata effettuata per TAT1207WT Cuffie True wireless

Questa revisione è stata effettuata per TAT1207WT Cuffie True wireless

13/01/2024

Italia

Italia

Audio microfono bassissimo

Ho acquistato questo prodotto su Unieuro attratto dalla marca e dal basso costo ( era in offerta ) . Purtroppo ho dovuto constatare che parlando al telefono l' interlocutore fatica o non riesce a comprendere la tua voce tanto è basso il volume della stessa . In ricezione e per ascoltare musica invece l' audio è ok. Non le consiglio.

Pro

basso costo

Contro

Inutile per parlare al telefono con gli altri

Questa revisione è stata effettuata per TAT1207BK Cuffie True wireless

Questa revisione è stata effettuata per TAT1207BK Cuffie True wireless

03/04/2023

Italia

Italia

Audio e funzioni da rivedere

Non sono rimasto soddisfatto dell'acquisto. Cuffie abbastanza comode da portare, volume troppo basso anche regolandolo al massimo, per far sentire bene all'altro interlocutore la voce, bisogna strillare....Non c'è la possibilità di spegnere gli auricolari se non rimettendoli nella custodia o disabilitando il bluetooth dell'apparecchio collegato, si spengono da soli solo dopo 3 minuti di connessione assente, sarebbe più comodo poterli spegnere e accendere, tenendoli comunque indossati, funzione presente su altre marche, semplicemente premendo a lungo il tasto funzione. Nessuna app per poterli utilizzare e/o regolare. Spero in un aggiornamento firmware, se possibile.

Pro

Abbastanza comode da tenere

Contro

Volume audio troppo basso, anche regolato al massimo, spegnimento

Questa revisione è stata effettuata per TAT1207BK Cuffie True wireless

Questa revisione è stata effettuata per TAT1207BK Cuffie True wireless

Iscriviti alla newsletter Philips per ricevere offerte esclusive

  • Offerte esclusive per gli iscritti e accesso anticipato alle vendite.
  • Accesso anticipato alle offerte.
  • Notizie sul lancio di prodotti e consigli per uno stile di vita sano.
  • Consigli degli esperti e idee

Desidero ricevere comunicazioni promozionali sui prodotti, servizi, eventi e promozioni Philips, in base alle mie preferenze e al mio comportamento. Posso annullare l’iscrizione in qualsiasi momento.

  • Offerte esclusive per gli iscritti e accesso anticipato alle vendite.
  • Accesso anticipato alle offerte.
  • Notizie sul lancio di prodotti e consigli per uno stile di vita sano.
  • Consigli degli esperti e idee