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Fuori produzione
TAT1207WT/00
Auricolari dal comfort garantito
Custodia di ricarica super compatta
Resistenza a schizzi e sudore IPX4
Fino a 18 ore di riproduzione
Questi comodi auricolari si adattano perfettamente ai canali uditivi, creando un isolamento perfetto che riduce i rumori esterni. Ascolta ogni nota e ogni parola! Scopri il massimo comfort con i morbidi cuscinetti intercambiabili in silicone disponibili in tre dimensioni.
Questa custodia super compatta ti offre la massima potenza in un formato ridotto. Completamente cariche, le cuffie offrono 6 ore di riproduzione mentre la custodia completamente carica aggiunge 12 ore in più. Per una carica veloce, ricarica le cuffie per 15 minuti e ottieni un'ora extra!
La classificazione IPX4 e i potenti driver da 6 mm offrono un audio eccellente in qualsiasi condizione climatica. Le cuffie sono resistenti agli schizzi e al sudore e non temono la pioggia improvvisa.
1.0
su 5
4
Recensioni
Melsy rods
01/10/2024
Italia
Appena comprato e risulta difettoso
Comprato difettoso Funziona solo uno dei due auricolari
Pro
Nessuno
Contro
Non avrei dovuto acquistarlo
Questa revisione è stata effettuata per TAT1207WT Cuffie True wireless
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Maxi69
13/01/2024
Italia
Audio microfono bassissimo
Ho acquistato questo prodotto su Unieuro attratto dalla marca e dal basso costo ( era in offerta ) . Purtroppo ho dovuto constatare che parlando al telefono l' interlocutore fatica o non riesce a comprendere la tua voce tanto è basso il volume della stessa . In ricezione e per ascoltare musica invece l' audio è ok. Non le consiglio.
Pro
basso costo
Contro
Inutile per parlare al telefono con gli altri
Questa revisione è stata effettuata per TAT1207BK Cuffie True wireless
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Ariete72
03/04/2023
Italia
Audio e funzioni da rivedere
Non sono rimasto soddisfatto dell'acquisto. Cuffie abbastanza comode da portare, volume troppo basso anche regolandolo al massimo, per far sentire bene all'altro interlocutore la voce, bisogna strillare....Non c'è la possibilità di spegnere gli auricolari se non rimettendoli nella custodia o disabilitando il bluetooth dell'apparecchio collegato, si spengono da soli solo dopo 3 minuti di connessione assente, sarebbe più comodo poterli spegnere e accendere, tenendoli comunque indossati, funzione presente su altre marche, semplicemente premendo a lungo il tasto funzione. Nessuna app per poterli utilizzare e/o regolare. Spero in un aggiornamento firmware, se possibile.
Pro
Abbastanza comode da tenere
Contro
Volume audio troppo basso, anche regolato al massimo, spegnimento
Questa revisione è stata effettuata per TAT1207BK Cuffie True wireless
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