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Fuori produzione

Cuffie in ear wireless ad alta risoluzione

TAPN505BK/00

Massima concentrazione. Nessuna distrazione

Resta concentrato con le cuffie in ear wireless dotate di funzione per la cancellazione del rumore e in grado di offrire fino a 14 ore di autonomia di riproduzione. Il leggero archetto da collo ti permette di tenere queste cuffie a portata di mano, mentre le funzionalità intelligenti avanzate agevolano l'organizzazione.

Vedi tutti i vantaggi

Audio ad alta risoluzione, connettività wireless, ANC e archetto da collo

Massima concentrazione. Nessuna distrazione

  • Driver da 13 mm, chiuse sul retro

  • Cuffie in ear

  • Black

  • Archetto da collo

Assistente Google: gestisci la tua vita anche mentre ti sposti

Gestisci la tua vita con il telefono in tasca grazie all'Assistente Google. Per attivarlo, non devi fare altro che premere il pulsante sull'archetto da collo, dopodiché potrai chiedergli di aprire il calendario, leggere le notifiche dal telefono, chiamare o inviare messaggi agli amici, gestire le playlist e molto altro ancora.

Microfono integrato con cancellazione dell'eco per un audio nitido

Nessuna fastidiosa eco durante le chiamate. Grazie alla funzione di cancellazione eco, potrai avere conversazioni nitide e prive di interferenze.

Archetto da collo sottile per un comfort prolungato. Astuccio da trasporto

L'archetto da collo sottile è posizionabile comodamente dietro al collo.

Specifiche tecniche

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