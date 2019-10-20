Paga con Klarna
Garanzia di 2 anni
Fuori produzione
TAPN505BK/00
Massima concentrazione. Nessuna distrazione
Resta concentrato con le cuffie in ear wireless dotate di funzione per la cancellazione del rumore e in grado di offrire fino a 14 ore di autonomia di riproduzione. Il leggero archetto da collo ti permette di tenere queste cuffie a portata di mano, mentre le funzionalità intelligenti avanzate agevolano l'organizzazione.
Driver da 13 mm, chiuse sul retro
Cuffie in ear
Black
Archetto da collo
Gestisci la tua vita con il telefono in tasca grazie all'Assistente Google. Per attivarlo, non devi fare altro che premere il pulsante sull'archetto da collo, dopodiché potrai chiedergli di aprire il calendario, leggere le notifiche dal telefono, chiamare o inviare messaggi agli amici, gestire le playlist e molto altro ancora.
Nessuna fastidiosa eco durante le chiamate. Grazie alla funzione di cancellazione eco, potrai avere conversazioni nitide e prive di interferenze.
L'archetto da collo sottile è posizionabile comodamente dietro al collo.
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