Design pieghevole e compatto. Facili da riporre

Queste cuffie wireless sovrauricolari per bambini presentano un design intelligente che si ripiega in due direzioni. Puoi appiattirle totalmente, soluzione ideale per riporle in un cassetto, oppure puoi appiattirle e piegarle verso l'interno, creando un pacchetto compatto che si adatta alle tasche dei cappotti e alle borse.