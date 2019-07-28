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Fuori produzione

Cuffie con microfono

TAKH301BL/00

Fai a modo tuo

Divertimento assicurato con le cuffie sovrauricolari che i bambini possono personalizzare. Queste cuffie hanno un volume limitato a 85 dB e sono abbastanza resistenti da poter essere infilate nella cartella o nello zaino. I bambini possono decorare i cuscinetti auricolari con adesivi o con i propri disegni!

Vedi tutti i vantaggi

Fai a modo tuo

  • Driver da 32 mm, chiuse sul retro

  • Over ear

  • Morbidi cuscinetti

Il cavo da 1,2 m è l'ideale per l'uso all'aperto

La lunghezza del cavo permette di riporre il dispositivo audio dove si vuole.

Driver acustici da 32 mm. Audio nitido

Progettate appositamente per proteggere le orecchie più giovani, queste cuffie vantano driver acustici da 32 mm che sono stati limitati a 85 dB. Puoi rilassarti, sapendo che i tuoi bambini si divertono con i loro brani, video e giochi in tutta sicurezza.

Cuscinetti personalizzabili. Utilizzare adesivi o i propri disegni

I bambini possono personalizzare queste cuffie con adesivi o persino con i propri disegni più recenti. La copertura esterna trasparente dei cuscinetti si apre per poter inserire un disegno all'interno. Con le cuffie sono inclusi tre set di adesivi e schede grafiche.

Specifiche tecniche

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