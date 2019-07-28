Fai a modo tuo

Divertimento assicurato con le cuffie sovrauricolari che i bambini possono personalizzare. Queste cuffie hanno un volume limitato a 85 dB e sono abbastanza resistenti da poter essere infilate nella cartella o nello zaino. I bambini possono decorare i cuscinetti auricolari con adesivi o con i propri disegni!