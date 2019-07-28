Paga con Klarna
Garanzia di 2 anni
Fuori produzione
TAKH301BL/00
Fai a modo tuo
Divertimento assicurato con le cuffie sovrauricolari che i bambini possono personalizzare. Queste cuffie hanno un volume limitato a 85 dB e sono abbastanza resistenti da poter essere infilate nella cartella o nello zaino. I bambini possono decorare i cuscinetti auricolari con adesivi o con i propri disegni!
Driver da 32 mm, chiuse sul retro
Over ear
Morbidi cuscinetti
La lunghezza del cavo permette di riporre il dispositivo audio dove si vuole.
Progettate appositamente per proteggere le orecchie più giovani, queste cuffie vantano driver acustici da 32 mm che sono stati limitati a 85 dB. Puoi rilassarti, sapendo che i tuoi bambini si divertono con i loro brani, video e giochi in tutta sicurezza.
I bambini possono personalizzare queste cuffie con adesivi o persino con i propri disegni più recenti. La copertura esterna trasparente dei cuscinetti si apre per poter inserire un disegno all'interno. Con le cuffie sono inclusi tre set di adesivi e schede grafiche.
Recensioni