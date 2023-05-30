Paga con Klarna
Garanzia di 2 anni
Fuori produzione
TAH8505BK/00
Driver da 40 mm, chiuse sul retro
Queste cuffie sono le compagne perfette per qualsiasi viaggio. Una singola ricarica richiede solo 2 ore e assicura 30 ore di riproduzione (o di conversazione) con funzione ANC disattivata e 25 ore con funzione ANC attivata. Due livelli di ricarica veloce, Rapid Charge e Quick Charge, offrono 2 o 6 ore di autonomia extra.
Lascia il mondo fuori con la funzione di cancellazione attiva del rumore. Con il semplice tocco di un pulsante puoi isolarti dai rumori esterni, sia che si tratti di un treno o del brusio in ufficio. Se sei in giro, puoi ascoltare la musica e allo stesso tempo sentire i rumori circostanti grazie alla modalità di avviso.
Dalle playlist ai podcast, i driver acustici al neodimio perfettamente ottimizzati offrono bassi profondi e frequenze midrange nitide. I morbidi cuscinetti auricolari coprono l'intero orecchio, creando un perfetto isolamento passivo dal rumore esterno. L'archetto è leggero, facilmente regolabile e liscio: nessun rischio che le cuffie si impiglino tra i capelli.
4.0
su 5
8
Recensioni
Vaart
30/05/2023
Nederland
Compratore verificato
De koptelefoon voldoet echt aan de verwachtingen
Het geluid is perfect en de bediening ook, is wel wat warm op je hoofd .
Pro
Super geluid
Contro
Redelijk klem om je hoofd dus warm
Sì, consiglio questo prodotto
Questa revisione è stata effettuata per TAH8505BK Hi-Res draadloze over-ear koptelefoon
Sì, consiglio questo prodotto
Questa revisione è stata effettuata per TAH8505BK Hi-Res draadloze over-ear koptelefoon
Rambaldi
02/11/2022
Deutschland
klasse
Ich bin mit denKopfhörern mehr als zufrieden. Sie erfüllen alles was ich erwartet habe und sind im Preis auch geringer als andere mit gleicher Leistung.
Sì, consiglio questo prodotto
Questa revisione è stata effettuata per TAH8505BK Kabellose Over-Ear-Kopfhörer mit High Res Audio
Sì, consiglio questo prodotto
Questa revisione è stata effettuata per TAH8505BK Kabellose Over-Ear-Kopfhörer mit High Res Audio
MihaiR
01/06/2022
Deutschland
Compratore verificato
Grosssartig
good sound,good surrounding filter, covers the ears perfectly.
Pro
Very good sound.
Contro
volume is not so easy to set.
Sì, consiglio questo prodotto
Questa revisione è stata effettuata per TAH8505BK Kabellose Over-Ear-Kopfhörer mit High Res Audio
Sì, consiglio questo prodotto
Questa revisione è stata effettuata per TAH8505BK Kabellose Over-Ear-Kopfhörer mit High Res Audio
I risultati effettivi possono variare