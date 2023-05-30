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Fuori produzione

Cuffie sovrauricolari wireless ad alta risoluzione

TAH8505BK/00

4
| (8) Recensioni
Controlla il silenzio
Ascolta la musica, non la pioggia. Queste cuffie sovrauricolari wireless ti consentono di controllare la funzione di cancellazione attiva del rumore in base alla situazione. Grazie a 30 ore di autonomia di riproduzione e alla ricarica rapida flessibile, sarai coperto per tutto il viaggio
Vedi tutti i vantaggi

cuffie wireless a cancellazione attiva del rumore

Controlla il silenzio

  • Driver da 40 mm, chiuse sul retro

30 ore di riproduzione o di conversazione (25 ore con ANC attivata)

Queste cuffie sono le compagne perfette per qualsiasi viaggio. Una singola ricarica richiede solo 2 ore e assicura 30 ore di riproduzione (o di conversazione) con funzione ANC disattivata e 25 ore con funzione ANC attivata. Due livelli di ricarica veloce, Rapid Charge e Quick Charge, offrono 2 o 6 ore di autonomia extra.

Cancellazione attiva del rumore (ANC). Immergiti nella tua musica

Lascia il mondo fuori con la funzione di cancellazione attiva del rumore. Con il semplice tocco di un pulsante puoi isolarti dai rumori esterni, sia che si tratti di un treno o del brusio in ufficio. Se sei in giro, puoi ascoltare la musica e allo stesso tempo sentire i rumori circostanti grazie alla modalità di avviso.

Archetto liscio e regolabile. Morbidi cuscinetti auricolari

Dalle playlist ai podcast, i driver acustici al neodimio perfettamente ottimizzati offrono bassi profondi e frequenze midrange nitide. I morbidi cuscinetti auricolari coprono l'intero orecchio, creando un perfetto isolamento passivo dal rumore esterno. L'archetto è leggero, facilmente regolabile e liscio: nessun rischio che le cuffie si impiglino tra i capelli.

Specifiche tecniche

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Recensioni

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4.0

su 5

8

Recensioni

3
1

30/05/2023

Nederland

Nederland

Compratore verificato

De koptelefoon voldoet echt aan de verwachtingen

Het geluid is perfect en de bediening ook, is wel wat warm op je hoofd .

Pro

Super geluid

Contro

Redelijk klem om je hoofd dus warm

Sì, consiglio questo prodotto

Questa revisione è stata effettuata per TAH8505BK Hi-Res draadloze over-ear koptelefoon

Sì, consiglio questo prodotto

Questa revisione è stata effettuata per TAH8505BK Hi-Res draadloze over-ear koptelefoon

02/11/2022

Deutschland

Deutschland

klasse

Ich bin mit denKopfhörern mehr als zufrieden. Sie erfüllen alles was ich erwartet habe und sind im Preis auch geringer als andere mit gleicher Leistung.

Sì, consiglio questo prodotto

Questa revisione è stata effettuata per TAH8505BK Kabellose Over-Ear-Kopfhörer mit High Res Audio

Sì, consiglio questo prodotto

Questa revisione è stata effettuata per TAH8505BK Kabellose Over-Ear-Kopfhörer mit High Res Audio

01/06/2022

Deutschland

Deutschland

Compratore verificato

Grosssartig

good sound,good surrounding filter, covers the ears perfectly.

Pro

Very good sound.

Contro

volume is not so easy to set.

Sì, consiglio questo prodotto

Questa revisione è stata effettuata per TAH8505BK Kabellose Over-Ear-Kopfhörer mit High Res Audio

Sì, consiglio questo prodotto

Questa revisione è stata effettuata per TAH8505BK Kabellose Over-Ear-Kopfhörer mit High Res Audio

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