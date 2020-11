Design pieghevole e compatto. Facili da riporre

Queste cuffie wireless sono dotate di morbidi cuscinetti che si ripiegano in due configurazioni. Puoi piegarli in posizione piatta, in modo da potere riporre le cuffie nel cassetto dell'ufficio o nella custodia per il trasporto inclusa. In alternativa, puoi piegarli verso l'interno in posizione piatta affinché occupino meno spazio in tasche e borse.