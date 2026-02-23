Termini di ricerca
TAH6000WT/00
Immergiti nel comfort
Mantieni la concentrazione con le cuffie over-ear a cancellazione adattiva del rumore progettate per un utilizzo prolungato e confortevole. Indossale in modalità wireless per immergerti in un audio avvolgente e naturale quando sei in movimento, oppure godi dell'audio ad alta risoluzione collegandole via cavo.Scopri tutti i vantaggi
Cuffie over-ear wireless
I driver da 40 mm con sintonizzazione personalizzata e la funzione Dynamic Bass si combinano per offrire un audio eccellente con bassi pieni e ricchi anche a basso volume. Per ascoltare l'audio ad alta risoluzione, puoi utilizzare il cavo audio da 3,5 mm (incluso) o un cavo USB-C.
La cancellazione adattativa del rumore reagisce rapidamente all'ambiente circostante per eliminare i rumori esterni, incluso il vento, in tempo reale. Per una maggiore reattività a ciò che succede intorno a te, la modalità di avviso consente di riattivare i suoni esterni. La funzione di percezione attiva migliora la ricezione delle voci esterne, consentendoti di conversare normalmente, senza dover rimuovere le cuffie.
I morbidi padiglioni auricolari in pelle PU e la fascia regolabile offrono una vestibilità super confortevole. Per un isolamento acustico e un comfort ottimali, è possibile sostituire i cuscinetti auricolari in schiuma quando si consumano nel tempo. Inoltre, puoi sostituire la batteria ricaricabile agli ioni di litio delle cuffie al termine del suo ciclo di vita.
La compatibilità con i più recenti dispositivi Bluetooth® 6.0 ti consente di riprodurre in streaming senza fastidiose interruzioni dell'audio e di connetterti a due dispositivi contemporaneamente. Sono supportati anche Android Fast Pair e Microsoft Swift Pair.
Con la funzione di cancellazione del rumore disattivata puoi raggiungere fino a 80 ore di riproduzione con una ricarica completa, mentre con la funzione di cancellazione del rumore attivata hai un'autonomia fino a 50 ore. Se hai bisogno di una carica veloce, bastano 5 minuti di ricarica per avere 4 ore in più di riproduzione.
Queste cuffie vantano una configurazione a 5 microfoni, inoltre, due di questi microfoni si combinano a un algoritmo di riduzione del rumore intelligente per offrirti chiamate estremamente chiare. Anche se ti trovi in una strada urbana trafficata in una giornata molto ventosa, la tua voce sarà chiaramente udibile e la persona a cui stai parlando non sarà distratta da ciò che succede intorno a te.
Ti sembra che alla tua musica manchi qualcosa? La nostra app di supporto è dotata di EQ, un equalizzatore intuitivo che ti consente di modificare l'audio ed esplorare diverse impostazioni EQ con un semplice tocco. Puoi anche utilizzare l'app per regolare la cancellazione del rumore, attivare Dynamic Bass, gestire i dispositivi collegati, aggiornare il firmware e tanto altro.
I driver personalizzati di queste cuffie sono ottimizzati per il Philips sound, che offre un audio avvolgente e naturale con bassi potenti. Qualsiasi cosa tu stia ascoltando, vivrai un'esperienza sempre piacevole.
Nei nostri prodotti utilizziamo plastica riciclata post-consumo e la nostra confezione è realizzata in cartone riciclato certificato FSC con inserti stampati su carta riciclata.
