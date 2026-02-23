Tecnologia a 5 microfoni. Chiamate nitide anche in luoghi rumorosi.

Queste cuffie vantano una configurazione a 5 microfoni, inoltre, due di questi microfoni si combinano a un algoritmo di riduzione del rumore intelligente per offrirti chiamate estremamente chiare. Anche se ti trovi in una strada urbana trafficata in una giornata molto ventosa, la tua voce sarà chiaramente udibile e la persona a cui stai parlando non sarà distratta da ciò che succede intorno a te.