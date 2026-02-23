Termini di ricerca

0

Carrello

Al momento non ci sono articoli nel carrello.

    • Immergiti nel comfort Immergiti nel comfort Immergiti nel comfort

      Cuffie over-ear wireless

      TAH6000BK/00

      Punteggio complessivo / 5
      • Recensioni Recensioni

      Immergiti nel comfort

      Mantieni la concentrazione con le cuffie over-ear a cancellazione adattiva del rumore progettate per un utilizzo prolungato e confortevole. Indossale in modalità wireless per immergerti in un audio avvolgente e naturale quando sei in movimento, oppure godi dell'audio ad alta risoluzione collegandole via cavo.

      Scopri tutti i vantaggi

      Disponibile in:

      Prodotti simili

      Vedi tutti Cancellazione del rumore

      Acquistali insieme e risparmia Acquistali insieme e ricevi 1 articolo in omaggio

      Tutto ciò di cui hai bisogno in un unico acquisto

      Prezzo del pacchetto

      Salta

      Scegli una delle seguenti opzioni: Scegli uno dei seguenti prodotti:

      Aggiungi accessori

      Questo prodotto
      Cuffie over-ear wireless
      - {discount-value}

      Cuffie over-ear wireless

      totale

      recurring payment

      Immergiti nel comfort

      • Audio naturale. Bassi dinamici
      • Comodo design over ear
      • Cancellazione adattiva del rumore
      • Fino a 80 ore di riproduzione

      Audio eccellente anche a basso volume. Ascolta in modalità wireless o via cavo

      I driver da 40 mm con sintonizzazione personalizzata e la funzione Dynamic Bass si combinano per offrire un audio eccellente con bassi pieni e ricchi anche a basso volume. Per ascoltare l'audio ad alta risoluzione, puoi utilizzare il cavo audio da 3,5 mm (incluso) o un cavo USB-C.

      Cancellazione adattiva del rumore: lasciati avvolgere dalla musica

      La cancellazione adattativa del rumore reagisce rapidamente all'ambiente circostante per eliminare i rumori esterni, incluso il vento, in tempo reale. Per una maggiore reattività a ciò che succede intorno a te, la modalità di avviso consente di riattivare i suoni esterni. La funzione di percezione attiva migliora la ricezione delle voci esterne, consentendoti di conversare normalmente, senza dover rimuovere le cuffie.

      Comfort garantito e componenti sostituibili per anni di utilizzo

      I morbidi padiglioni auricolari in pelle PU e la fascia regolabile offrono una vestibilità super confortevole. Per un isolamento acustico e un comfort ottimali, è possibile sostituire i cuscinetti auricolari in schiuma quando si consumano nel tempo. Inoltre, puoi sostituire la batteria ricaricabile agli ioni di litio delle cuffie al termine del suo ciclo di vita.

      Stabile connettività Bluetooth® multipoint e associazione semplice

      La compatibilità con i più recenti dispositivi Bluetooth® 6.0 ti consente di riprodurre in streaming senza fastidiose interruzioni dell'audio e di connetterti a due dispositivi contemporaneamente. Sono supportati anche Android Fast Pair e Microsoft Swift Pair.

      Fino a 80 ore di autonomia di riproduzione (50 con la cancellazione del rumore attivata)

      Con la funzione di cancellazione del rumore disattivata puoi raggiungere fino a 80 ore di riproduzione con una ricarica completa, mentre con la funzione di cancellazione del rumore attivata hai un'autonomia fino a 50 ore. Se hai bisogno di una carica veloce, bastano 5 minuti di ricarica per avere 4 ore in più di riproduzione.

      Tecnologia a 5 microfoni. Chiamate nitide anche in luoghi rumorosi.

      Queste cuffie vantano una configurazione a 5 microfoni, inoltre, due di questi microfoni si combinano a un algoritmo di riduzione del rumore intelligente per offrirti chiamate estremamente chiare. Anche se ti trovi in una strada urbana trafficata in una giornata molto ventosa, la tua voce sarà chiaramente udibile e la persona a cui stai parlando non sarà distratta da ciò che succede intorno a te.

      App Philips Headphones. Personalizza la tua esperienza

      Ti sembra che alla tua musica manchi qualcosa? La nostra app di supporto è dotata di EQ, un equalizzatore intuitivo che ti consente di modificare l'audio ed esplorare diverse impostazioni EQ con un semplice tocco. Puoi anche utilizzare l'app per regolare la cancellazione del rumore, attivare Dynamic Bass, gestire i dispositivi collegati, aggiornare il firmware e tanto altro.

      Philips sound: audio avvolgente e naturale

      I driver personalizzati di queste cuffie sono ottimizzati per il Philips sound, che offre un audio avvolgente e naturale con bassi potenti. Qualsiasi cosa tu stia ascoltando, vivrai un'esperienza sempre piacevole.

      Plastica riciclata certificata GRS. Confezione ecocompatibile.

      Nei nostri prodotti utilizziamo plastica riciclata post-consumo e la nostra confezione è realizzata in cartone riciclato certificato FSC con inserti stampati su carta riciclata.

      Specifiche tecniche

      • Audio

        Sistema acustico
        Chiuso
        Gamma di frequenza
        20-40,000 Hz
        Impedenza
        16 Ohm
        Sensibilità
        108±3 dB (1 kHz, 1 mW)
        Diametro altoparlante
        40  mm
        Potenza in ingresso massima
        30  mW
        Tipo di driver
        Dinamico
        Audio ad alta risoluzione

      • Connettività

        Versione Bluetooth
        6,0
        Profili Bluetooth
        • A2DP
        • AVRCP
        • HFP
        Distanza massima
        Fino a 10  m
        Connessione multipoint
        Codec supportati
        SBC
        Presa per cuffie stereo
        3.5  mm

      • Scatola esterna

        Lunghezza
        22.40  cm
        Numero di confezioni consumatori
        3
        Larghezza
        22.00  cm
        Peso lordo
        1.65  Kg
        Altezza
        25.50  cm
        GTIN
        1 48 95229 17697 0
        Peso netto
        0.81  Kg
        Tara
        0.84  Kg

      • Funzioni utili

        Supporto dell'app Philips Headphones
        Google fast pair
        Possibili aggiornamenti del firmware
        Tipo di comandi
        a pulsante
        Microsoft Swift Pair

      • Assorbimento

        Numero di batterie
        1 pz.
        Tempo di carica
        2  ore
        Autonomia di riproduzione (con ANC attivata)
        50  ore
        Autonomia di riproduzione (con ANC disattivata)
        80  ore
        Tempo di ricarica rapido
        15 mins for 4 hrs
        Peso della batteria (totale)
        14.8  g
        Capacità delle batterie (cuffie)
        720  mAh
        Tipo di batteria (cuffie)
        Ai polimeri di litio (integrata)

      • Dimensioni dell'imballo

        Altezza
        25  cm
        Tipo di imballaggio
        Cartone
        Tipo di posizionamento sullo scaffale
        Appeso
        Larghezza
        21.2  cm
        Profondità
        6.9  cm
        Numero di prodotti inclusi
        1
        EAN
        48 95229 17697 3
        Peso lordo
        0.500  Kg
        Peso netto
        0.270  Kg
        Tara
        0.230  Kg

      • Dimensioni del prodotto

        Altezza
        19.20  cm
        Larghezza
        16.60  cm
        Profondità
        8.20  cm
        Peso
        0.024  Kg

      • Accessori

        Cavo audio
        Cavo stereo da 3,5 mm, L= 1,0 m
        Guida rapida

      • Design

        Colore
        Nero
        Utilizzo
        Fascia
        Design pieghevole
        Appiattite/Verso l'interno
        Materiale aggancio all'orecchio
        Pelle sintetica
        Tipologia auricolare
        Cuffie over ear
        Tipo di padiglione
        Padiglione chiuso

      • Telecomunicazione

        Microfono per le chiamate
        2 mics
        Riduzione del rumore del vento

      • UPC

        UPC
        8 40063 20787 5

      • Funzioni ANC

        Tecnologia ANC
        Ibrida, ANC Pro
        Modalità di avviso
        ANC adattiva
        Microfono per ANC
        3 microfoni
        ANC (cancellazione attiva del rumore)

      • Assistente vocale

        Compatibile con assistente vocale
        • Apple Siri
        • Assistente Google
        Attivazione assistente vocale
        Premi il pulsante multifunzione
        Supporto dell'assistente vocale

      • Sostenibilità

        Rivestimento in plastica
        contiene il 52% di policarbonato riciclato post-consumo certificato GRS TE-00132492

      Badge-D2C

      Ottieni assistenza per questo prodotto

      Trova consigli sui prodotti, domande frequenti, manuali dell'utente e informazioni su sicurezza e conformità.

      Prodotti consigliati

      Prodotti visionati di recente

      Recensioni

      Diventa il primo a recensire questo oggetto

      © Philips S.p.A. (società a socio unico), Viale Sarca 235, 20126 Milano– P. IVA 00856750153, 2004 - 2026

      La visualizzazione ottimale del nostro sito richiede la versione più recente di Microsoft Edge, Google Chrome o Firefox.