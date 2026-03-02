Termini di ricerca
TAH4500WT/00
Lasciati avvolgere da un audio straordinario
Se desideri delle cuffie con cancellazione del rumore super confortevoli per l'uso quotidiano, questo è il prodotto giusto per te. Scopri un audio ricco con bassi profondi anche a basso volume. I cuscinetti sostituibili e la batteria ottimizzano comfort e prestazioni per anni di utilizzo.Scopri tutti i vantaggi
Cuffie over ear
I driver da 32 mm con sintonizzazione personalizzata e la funzione Dynamic Bass si combinano per offrire un audio eccellente con bassi pieni e ricchi anche a basso volume. Se stai guardando un film o giocando, puoi attivare la modalità a bassa latenza nella nostra app di supporto.
I morbidi padiglioni auricolari in pelle PU e la fascia regolabile offrono una vestibilità super confortevole. Per un isolamento acustico e un comfort ottimali, è possibile sostituire i cuscinetti auricolari in schiuma quando si consumano nel tempo. Inoltre, puoi sostituire la batteria ricaricabile agli ioni di litio delle cuffie al termine del suo ciclo di vita.
La funzione di cancellazione attiva del rumore riduce i rumori esterni consentendoti di concentrarti su musica, podcast e chiamate. È possibile lasciare la funzione in modalità automatica o utilizzare l'app Philips Headphones per regolare i livelli autonomamente.
La compatibilità con i più recenti dispositivi Bluetooth® 6.0 ti consente di riprodurre in streaming senza fastidiose interruzioni dell'audio e di connetterti a due dispositivi contemporaneamente. Sono supportati anche Android Fast Pair e Microsoft Swift Pair.
Con la funzione di cancellazione del rumore disattivata puoi raggiungere fino a 70 ore di riproduzione con una ricarica completa, mentre con la funzione di cancellazione del rumore attivata hai un'autonomia fino a 50 ore. Se hai bisogno di una carica veloce, bastano 5 minuti di ricarica per avere 4 ore in più di riproduzione.
La tua voce sarà forte e chiara durante le chiamate. Un microfono dedicato cattura l'audio della voce mentre un algoritmo di riduzione del rumore riduce il brusio di fondo dell'ambiente circostante.
Ti sembra che alla tua musica manchi qualcosa? La nostra app di supporto è dotata di EQ, un equalizzatore intuitivo che ti consente di modificare l'audio ed esplorare diverse impostazioni EQ con un semplice tocco. Puoi anche utilizzare l'app per regolare la cancellazione del rumore, attivare Dynamic Bass, gestire i dispositivi collegati, aggiornare il firmware e tanto altro.
I driver personalizzati di queste cuffie sono ottimizzati per il Philips sound, che offre un audio avvolgente e naturale con bassi potenti. Qualsiasi cosa tu stia ascoltando, vivrai un'esperienza sempre piacevole.
Nei nostri prodotti utilizziamo plastica riciclata post-consumo e la nostra confezione è realizzata in cartone riciclato certificato FSC con inserti stampati su carta riciclata.
