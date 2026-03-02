Termini di ricerca

      Lasciati avvolgere da un audio straordinario

      Se desideri delle cuffie con cancellazione del rumore super confortevoli per l'uso quotidiano, questo è il prodotto giusto per te. Scopri un audio ricco con bassi profondi anche a basso volume. I cuscinetti sostituibili e la batteria ottimizzano comfort e prestazioni per anni di utilizzo.

      Disponibile in:

      Lasciati avvolgere da un audio straordinario

      • Audio naturale. Bassi dinamici
      • Comodo design on-ear
      • Cancellazione del rumore
      • Fino a 70 ore di riproduzione

      Audio eccezionale anche a basso volume con bassi dinamici

      I driver da 32 mm con sintonizzazione personalizzata e la funzione Dynamic Bass si combinano per offrire un audio eccellente con bassi pieni e ricchi anche a basso volume. Se stai guardando un film o giocando, puoi attivare la modalità a bassa latenza nella nostra app di supporto.

      Comfort garantito con componenti sostituibili per anni di utilizzo

      I morbidi padiglioni auricolari in pelle PU e la fascia regolabile offrono una vestibilità super confortevole. Per un isolamento acustico e un comfort ottimali, è possibile sostituire i cuscinetti auricolari in schiuma quando si consumano nel tempo. Inoltre, puoi sostituire la batteria ricaricabile agli ioni di litio delle cuffie al termine del suo ciclo di vita.

      Ascolta sempre la tua musica con la funzione di cancellazione attiva del rumore

      La funzione di cancellazione attiva del rumore riduce i rumori esterni consentendoti di concentrarti su musica, podcast e chiamate. È possibile lasciare la funzione in modalità automatica o utilizzare l'app Philips Headphones per regolare i livelli autonomamente.

      Stabile connettività Bluetooth® multipoint e associazione semplice

      La compatibilità con i più recenti dispositivi Bluetooth® 6.0 ti consente di riprodurre in streaming senza fastidiose interruzioni dell'audio e di connetterti a due dispositivi contemporaneamente. Sono supportati anche Android Fast Pair e Microsoft Swift Pair.

      Fino a 70 ore di riproduzione (50 ore con la cancellazione del rumore attivata)

      Con la funzione di cancellazione del rumore disattivata puoi raggiungere fino a 70 ore di riproduzione con una ricarica completa, mentre con la funzione di cancellazione del rumore attivata hai un'autonomia fino a 50 ore. Se hai bisogno di una carica veloce, bastano 5 minuti di ricarica per avere 4 ore in più di riproduzione.

      Chiamate nitide e comunicazione senza interruzioni

      La tua voce sarà forte e chiara durante le chiamate. Un microfono dedicato cattura l'audio della voce mentre un algoritmo di riduzione del rumore riduce il brusio di fondo dell'ambiente circostante.

      App Philips Headphones. Personalizza la tua esperienza

      Ti sembra che alla tua musica manchi qualcosa? La nostra app di supporto è dotata di EQ, un equalizzatore intuitivo che ti consente di modificare l'audio ed esplorare diverse impostazioni EQ con un semplice tocco. Puoi anche utilizzare l'app per regolare la cancellazione del rumore, attivare Dynamic Bass, gestire i dispositivi collegati, aggiornare il firmware e tanto altro.

      Philips sound: audio avvolgente e naturale

      I driver personalizzati di queste cuffie sono ottimizzati per il Philips sound, che offre un audio avvolgente e naturale con bassi potenti. Qualsiasi cosa tu stia ascoltando, vivrai un'esperienza sempre piacevole.

      Plastica riciclata certificata GRS. Confezione ecocompatibile.

      Nei nostri prodotti utilizziamo plastica riciclata post-consumo e la nostra confezione è realizzata in cartone riciclato certificato FSC con inserti stampati su carta riciclata.

      Specifiche tecniche

      • Audio

        Sistema acustico
        Chiuso
        Gamma di frequenza
        20-20.000 Hz
        Impedenza
        32 Ohm
        Potenza in ingresso massima
        10 mW
        Sensibilità
        113 dB (1 kHz, 1 mW)
        Diametro altoparlante
        32  mm
        Tipo di driver
        Dinamico

      • Connettività

        Versione Bluetooth
        6,0
        Profili Bluetooth
        • A2DP
        • AVRCP
        • HFP
        Distanza massima
        Fino a 10  m
        Connessione multipoint
        Codec supportati
        SBC

      • Scatola esterna

        Lunghezza
        21.70  cm
        Numero di confezioni consumatori
        3
        Larghezza
        18.50  cm
        Peso lordo
        1.32  Kg
        Altezza
        25.50  cm
        GTIN
        1 48 95229 17758 8
        Peso netto
        0.50  Kg
        Tara
        0.82  Kg

      • Funzioni utili

        Controllo del volume
        Supporto dell'app Philips Headphones
        Google fast pair
        Possibili aggiornamenti del firmware
        Tipo di comandi
        a pulsante
        Microsoft Swift Pair

      • Assorbimento

        Numero di batterie
        1 pz.
        Tempo di carica
        2  ore
        Autonomia di riproduzione (con ANC attivata)
        50  ore
        Autonomia di riproduzione (con ANC disattivata)
        70  ore
        Tempo di ricarica rapido
        5 mins for 4 hrs
        Peso della batteria (totale)
        9.52  g
        Capacità delle batterie (cuffie)
        500  mAh
        Tipo di batteria (cuffie)
        Ai polimeri di litio (integrata)

      • Dimensioni dell'imballo

        Altezza
        24.5  cm
        Tipo di imballaggio
        Cartone
        Tipo di posizionamento sullo scaffale
        Appeso
        Larghezza
        19.85  cm
        Profondità
        5.5  cm
        Numero di prodotti inclusi
        1
        EAN
        48 95229 17758 1
        Peso lordo
        0.332  Kg
        Peso netto
        0.168  Kg
        Tara
        0.164  Kg

      • Dimensioni del prodotto

        Altezza
        17.84  cm
        Larghezza
        15.84  cm
        Profondità
        7.37  cm
        Peso
        0.156  Kg

      • Accessori

        Guida rapida

      • Design

        Colore
        Azzurro
        Utilizzo
        Fascia
        Design pieghevole
        Appiattite/verso l'interno
        Materiale aggancio all'orecchio
        Pelle sintetica
        Tipologia auricolare
        On-ear
        Tipo di padiglione
        Padiglione chiuso

      • Telecomunicazione

        Microfono per le chiamate
        1 mic

      • UPC

        UPC
        8 40063 20803 2

      • Funzioni ANC

        Tecnologia ANC
        FB
        Microfono per ANC
        3 microfoni
        ANC (cancellazione attiva del rumore)

      • Assistente vocale

        Compatibile con assistente vocale
        • Apple Siri
        • Assistente Google
        Attivazione assistente vocale
        Premi il pulsante multifunzione
        Supporto dell'assistente vocale

      • Sostenibilità

        Rivestimento in plastica
        contiene il 71% di policarbonato riciclato post-consumo certificato GRS TE-00132492

