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Fuori produzione

Cuffie True wireless

TAA5508BK/00

2 Riconoscimenti

L'essenziale per l'allenamento
Dagli allenamenti in palestra al tempo libero, le cuffie True wireless con sistema di cancellazione del rumore ti motiveranno a fare movimento! Scopri l'audio eccezionale e nitido di musica, podcast e della chiamate. Grazie all'affidabile vestibilità auricolare, gli auricolari rimangono al loro posto.
Vedi tutti i vantaggi

L'essenziale per l'allenamento

  • Audio naturale e preciso

  • Cancellazione del rumore Pro

  • Chiamate più nitide in movimento

  • Vestibilità auricolare affidabile

Cancellazione del rumore Pro: immergiti e via

Cancellazione del rumore Pro: immergiti e via

Palestra affollata? Parco ventoso? La cancellazione adattiva del rumore reagisce rapidamente all'ambiente circostante per eliminare i rumori esterni, incluso il vento, in tempo reale. Se ti capita di correre in prossimità di strade trafficate, tocca un auricolare per attivare la modalità di avviso e lasciare entrare i suoni esterni.

Chiamate più nitide in movimento. Sentiranno te, non il rumore

Chiamate più nitide in movimento. Sentiranno te, non il rumore

Durante una chiamata, un microfono dedicato cattura il suono della voce mentre un algoritmo di intelligenza artificiale rimuove il rumore di fondo circostante. La persona con cui stai parlando sentirà la tua voce, non il traffico o le conversazioni delle persone vicine!

Vestibilità auricolare affidabile. Muoviti senza paura

Vestibilità auricolare affidabile. Muoviti senza paura

In qualunque modo ti muovi, questi auricolari rimangono al loro posto. I cuscinetti in silicone presentano un design testurizzato che aiuta a mantenere gli auricolari all'interno delle orecchie e a toglierli facilmente anche con le mani sudate. La superficie degli auricolari è riflettente, per favorire la visibilità notturna.

Specifiche tecniche

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Riconoscimenti

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Recensioni

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