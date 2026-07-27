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Garanzia di 2 anni
Fuori produzione
TAA5508BK/00
Audio naturale e preciso
Cancellazione del rumore Pro
Chiamate più nitide in movimento
Vestibilità auricolare affidabile
Palestra affollata? Parco ventoso? La cancellazione adattiva del rumore reagisce rapidamente all'ambiente circostante per eliminare i rumori esterni, incluso il vento, in tempo reale. Se ti capita di correre in prossimità di strade trafficate, tocca un auricolare per attivare la modalità di avviso e lasciare entrare i suoni esterni.
Durante una chiamata, un microfono dedicato cattura il suono della voce mentre un algoritmo di intelligenza artificiale rimuove il rumore di fondo circostante. La persona con cui stai parlando sentirà la tua voce, non il traffico o le conversazioni delle persone vicine!
In qualunque modo ti muovi, questi auricolari rimangono al loro posto. I cuscinetti in silicone presentano un design testurizzato che aiuta a mantenere gli auricolari all'interno delle orecchie e a toglierli facilmente anche con le mani sudate. La superficie degli auricolari è riflettente, per favorire la visibilità notturna.
Riconoscimenti
Recensioni
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