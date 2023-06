Zero preoccupazioni. Fino a 28 ore di riproduzione con la custodia

Non vuoi preoccuparti della ricarica quotidiana? Avrai 7 ore di riproduzione e 21 ore extra dalla piccola custodia. Ti basta riporre gli auricolari nella custodia per una ricarica completa in 2 ore. Se hai bisogno di una carica veloce, bastano 5 minuti di ricarica per avere un'ora in più di riproduzione. La custodia può essere ricaricata in modalità wireless o tramite USB-C.