Design con supporto per l'orecchio rimovibile. Per lo stile che preferisci

Per correre al parco o per epiche sessioni di allenamento ad alta intensità, il design con supporto per l'orecchio mantiene le cuffie in posizione. Puoi scegliere tra cuscinetti in silicone di tre misure diverse e puoi rimuovere i supporti per l'orecchio quando non ti alleni.