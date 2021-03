Supporti per l'orecchio rimovibili. Morbide alette rimovibili

Per allenamenti di intensità medio-bassa, le alette rimovibili assicurano un'aderenza perfetta. Quando affronti una sessione più impegnativa, passa ai supporti per l'orecchio rimovibili. Gli auricolari non sono dotati di cuscinetti, quindi il canale uditivo sarà libero e non avvertirai alcuna sensazione di pressione.