Realizzato avendo cura delle persone e del pianeta

Philips promuove la sostenibilità in tutti gli aspetti della creazione dei prodotti. Tutti i nostri rasoi 9000 Prestige sono realizzati con componenti di alta qualità e di lunga durata, e con imballaggi riciclabili, mentre le nostre lame sono realizzate per l'80% in acciaio riciclato e prodotte in uno stabilimento che utilizza il 100% di energia rinnovabile.