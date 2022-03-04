Termini di ricerca
SP9885/35
Rasatura precisa e delicata sulla pelle
Scopri la massima precisione e l'incredibile comfort di Philips Shaver Series 9000 Prestige. Grazie al sistema di rasatura Lift & Cut, ti consente di tagliare i peli con una precisione fino a 0,00 mm, mentre la tecnologia SkinIQ si adatta perfettamente ai contorni del tuo viso, anche su una barba di 7 giorni.Scopri tutti i vantaggi
Se hai diritto all'esenzione IVA sui dispositivi medici, puoi usufruirne su questo prodotto. L'importo dell'IVA verrà detratto dal prezzo indicato sopra. Visualizza i dettagli completi nel tuo carrello.
Rasoio elettrico Wet & Dry con SkinIQ
Il sistema di rasatura a rotazione Lift & Cut, brevettato e unico nel suo genere, solleva delicatamente il pelo dalla radice per poi tagliarlo con precisione (fino a una distanza di 0,00 mm), senza che le lame tocchino la pelle. Massima precisione per una rasatura perfetta fino a sera*.
I rasoi a testine rotanti Philips sono progettati specificamente per adattarsi alla crescita naturale dei peli in ogni direzione, grazie alle lame rotanti a 360 gradi. Con fino a 165.000 operazioni di taglio al minuto, le lame NanoTech Dual Precision radono fino al 25% di peli in più a ogni passata**.
Il sistema di sospensione Ultraflex è dotato di testine completamente flessibili che si adattano perfettamente a tutti i contorni del viso e catturano anche i peli più ostinati. Il risultato è una rasatura incredibilmente delicata e confortevole.
Il nostro migliore rivestimento protettivo si trova tra le testine del rasoio e la pelle. Composto da un massimo di 500.000 perline Microtech con proprietà idrofile per centimetro quadrato, crea una scorrevolezza maggiore del 50%*** per il massimo comfort sulla pelle.
I nostri rasoi sono progettati per garantire l'eccellenza e dispongono di una garanzia di 5 anni, per la massima affidabilità e prestazioni ottimali. Rasatura dopo rasatura!
Il rasoio elettrico è dotato di una tecnologia intelligente di rilevamento dei peli del viso che legge la densità dei peli 500 volte al secondo. Il sensore Power Adapt adatta automaticamente la potenza di taglio per una rasatura semplice e delicata.
Massima velocità di rotazione per la massima efficienza. Il nostro motore digitale top-spin più avanzato garantisce una rasatura precisa, indipendentemente dal contorno del viso o dalla densità dei peli.
Tramite le impostazioni Personal Comfort, puoi regolare il rasoio a una velocità bassa, media o alta. Personalizza la routine di rasatura in base alle tue preferenze e alle esigenze della tua pelle.
La custodia di pulizia accurata pulisce a fondo e lubrifica il tuo rasoio in appena 1 minuto, mantenendone le prestazioni ottimali più a lungo. La custodia è 10 volte più efficace rispetto alla pulizia con acqua****. È la più piccola custodia di pulizia al mondo che può essere riposta facilmente e utilizzata ovunque.
Il collegamento di cavi in aree umide è un ricordo del passato. Basta posizionare il rasoio elettrico senza fili sulla base di ricarica Qi per una ricarica wireless in sole 3 ore.
Adatta la tua rasatura alle tue esigenze. Grazie al sistema Wet & Dry, puoi scegliere se raderti su pelle asciutta in modo veloce e confortevole, oppure su pelle bagnata con il gel o la schiuma, anche sotto la doccia.
Cambia look con lo styler per barba ad aggancio. Scegli tra 5 impostazioni di lunghezza per creare ogni tipo di effetto, dalla barbetta alla barba corta perfettamente rifinita. Le punte e i pettini arrotondati dello styler per barba sono progettati per prevenire le irritazioni cutanee.
Philips promuove la sostenibilità in tutti gli aspetti della creazione dei prodotti. Tutti i nostri rasoi 9000 Prestige sono realizzati con componenti di alta qualità e di lunga durata, e con imballaggi riciclabili, mentre le nostre lame sono realizzate per l'80% in acciaio riciclato e prodotte in uno stabilimento che utilizza il 100% di energia rinnovabile.
Rimuove i peli del naso e delle orecchie. Sia la tecnologia ProtecTrim che l'angolo dal design esclusivo del rifinitore garantiscono una rasatura semplice e confortevole.
L'intuitivo display mostra le informazioni rilevanti, per consentirti di ottenere il meglio dal tuo rasoio elettrico: - indicatore stato della batteria a 3 cifre (%) - indicatore di pulizia - indicatore di batteria scarica - indicatore di sostituzione delle testine di rasatura - indicatore del blocco da viaggio
Questo sistema di ricarica avanzato offre due comode opzioni: 60 minuti di autonomia dopo una ricarica completa o una ricarica rapida per una sola sessione di rasatura.
Il rasoio S9000 Prestige viene fornito accuratamente riposto in una custodia da viaggio di alta qualità, per custodire tutti i tuoi accessori. Ideale per viaggiare o per tenerlo al sicuro quando non è in uso.
