    Rasatura precisa e delicata sulla pelle

      Shaver S9000 Prestige Rasoio elettrico Wet & Dry con SkinIQ

      SP9883/36

      Rasatura precisa e delicata sulla pelle

      Scopri la massima precisione e l'incredibile comfort di Philips Shaver Series 9000 Prestige. Grazie al sistema di rasatura Lift & Cut, ti consente di tagliare i peli con una precisione fino a 0,00 mm, mentre la tecnologia SkinIQ si adatta perfettamente ai contorni del tuo viso, anche su una barba di 7 giorni.

      Rasatura precisa e delicata sulla pelle

      Rasatura accurata, anche su una barba di 7 giorni

      • Rasatura precisa a livello della pelle
      • Lame NanoTech Dual Precision
      • Rivestimento Hydro SkinGlide
      • Sistema di sospensioni Ultraflex
      • Fino a 5 anni di garanzia*****
      Rasatura precisa e fino a 0,00 mm di profondità con il sistema Lift & Cut

      Rasatura precisa e fino a 0,00 mm di profondità con il sistema Lift & Cut

      Il sistema di rasatura a rotazione Lift & Cut, brevettato e unico nel suo genere, solleva delicatamente il pelo dalla radice per poi tagliarlo con precisione (fino a una distanza di 0,00 mm), senza che le lame tocchino la pelle. Massima precisione per una rasatura perfetta fino a sera*.

      Taglia i peli in ogni direzione con le lame rotanti a 360 gradi

      Taglia i peli in ogni direzione con le lame rotanti a 360 gradi

      I rasoi a testine rotanti Philips sono progettati specificamente per adattarsi alla crescita naturale dei peli in ogni direzione, grazie alle lame rotanti a 360 gradi. Con fino a 165.000 operazioni di taglio al minuto, le lame NanoTech Dual Precision radono fino al 25% di peli in più a ogni passata**.

      Si adatta a ogni profilo grazie al sistema di sospensione Ultraflex

      Si adatta a ogni profilo grazie al sistema di sospensione Ultraflex

      Il sistema di sospensione Ultraflex è dotato di testine completamente flessibili che si adattano perfettamente a tutti i contorni del viso e catturano anche i peli più ostinati. Il risultato è una rasatura incredibilmente delicata e confortevole.

      Fino al 50% più scorrevole*** grazie al rivestimento Hydro SkinGlide

      Fino al 50% più scorrevole*** grazie al rivestimento Hydro SkinGlide

      Il nostro migliore rivestimento protettivo si trova tra le testine del rasoio e la pelle. Composto da un massimo di 500.000 perline Microtech con proprietà idrofile per centimetro quadrato, crea una scorrevolezza maggiore del 50%*** per il massimo comfort sulla pelle.

      Progettati per durare: fino a 5 anni di garanzia*****

      Progettati per durare: fino a 5 anni di garanzia*****

      I nostri rasoi sono progettati per garantire l'eccellenza e dispongono di una garanzia di 5 anni, per la massima affidabilità e prestazioni ottimali. Rasatura dopo rasatura!

      Si adatta alla densità della tua barba con il sensore Power Adapt

      Si adatta alla densità della tua barba con il sensore Power Adapt

      Il rasoio elettrico è dotato di una tecnologia intelligente di rilevamento dei peli del viso che legge la densità dei peli 500 volte al secondo. Il sensore Power Adapt adatta automaticamente la potenza di taglio per una rasatura semplice e delicata.

      Massima velocità ed efficienza con il motore digitale top-spin

      Massima velocità ed efficienza con il motore digitale top-spin

      Massima velocità di rotazione per la massima efficienza. Il nostro motore digitale top-spin più avanzato garantisce una rasatura precisa, indipendentemente dal contorno del viso o dalla densità dei peli.

      Personalizza la rasatura con le impostazioni Personal Comfort

      Personalizza la rasatura con le impostazioni Personal Comfort

      Tramite le impostazioni Personal Comfort, puoi regolare il rasoio a una velocità bassa, media o alta. Personalizza la routine di rasatura in base alle tue preferenze e alle esigenze della tua pelle.

      Pulizia profonda in appena 1 minuto con Quick Clean Pod

      Pulizia profonda in appena 1 minuto con Quick Clean Pod

      La custodia di pulizia accurata pulisce a fondo e lubrifica il tuo rasoio in appena 1 minuto, mantenendone le prestazioni ottimali più a lungo. La custodia è 10 volte più efficace rispetto alla pulizia con acqua****. È la più piccola custodia di pulizia al mondo che può essere riposta facilmente e utilizzata ovunque.

      Comoda ricarica con la base wireless Qi

      Comoda ricarica con la base wireless Qi

      Il collegamento di cavi in aree umide è un ricordo del passato. Basta posizionare il rasoio elettrico senza fili sulla base di ricarica Qi per una ricarica wireless in sole 3 ore.

      Scegli una comoda rasatura su pelle asciutta o rinfrescante su pelle bagnata

      Scegli una comoda rasatura su pelle asciutta o rinfrescante su pelle bagnata

      Adatta la tua rasatura alle tue esigenze. Grazie al sistema Wet & Dry, puoi scegliere se raderti su pelle asciutta in modo veloce e confortevole, oppure su pelle bagnata con il gel o la schiuma, anche sotto la doccia.

      Realizzato avendo cura delle persone e del pianeta

      Realizzato avendo cura delle persone e del pianeta

      Philips promuove la sostenibilità in tutti gli aspetti della creazione dei prodotti. Tutti i nostri rasoi 9000 Prestige sono realizzati con componenti di alta qualità e di lunga durata, e con imballaggi riciclabili, mentre le nostre lame sono realizzate per l'80% in acciaio riciclato e prodotte in uno stabilimento che utilizza il 100% di energia rinnovabile.

      Regolazione di baffi e basette

      Regolazione di baffi e basette

      Delicato sulla pelle e facile da usare, il rifinitore di precisione ad aggancio dà una maggiore definizione ai tuoi baffi e alle tue basette.

      Display digitale con icone intuitive per la massima praticità e facilità d'utilizzo

      Display digitale con icone intuitive per la massima praticità e facilità d'utilizzo

      L'intuitivo display mostra le informazioni rilevanti, per consentirti di ottenere il meglio dal tuo rasoio elettrico: - indicatore stato della batteria a 3 cifre (%) - indicatore di pulizia - indicatore di batteria scarica - indicatore di sostituzione delle testine di rasatura - indicatore del blocco da viaggio

      60 minuti di rasatura senza filo con una sola ricarica

      60 minuti di rasatura senza filo con una sola ricarica

      Questo sistema di ricarica avanzato offre due comode opzioni: 60 minuti di autonomia dopo una ricarica completa o una ricarica rapida per una sola sessione di rasatura.

      Protegge il rasoio e gli accessori

      Protegge il rasoio e gli accessori

      Il rasoio S9000 Prestige viene fornito accuratamente riposto in una custodia da viaggio di alta qualità, per custodire tutti i tuoi accessori ad aggancio. Ideale per viaggiare o per tenerlo al sicuro quando non è in uso.

      Specifiche tecniche

      • Accessori

        SmartClick
        • Rifinitore per naso
        • Rifinitore di precisione
        Custodia
        Custodia di qualità
        Base di pulizia rapida
        • 1 cartuccia inclusa

      • Assorbimento

        Tipo di batteria
        ioni di Litio
        Autonomia
        60 minuti
        Carica
        • Base di ricarica Qi
        • 3 ore per una ricarica completa
        • 18 minuti di ricarica rapida
        Modalità spegnimento (nessun accessorio)
        < 0,1 W

      • Design

        Rifiniture
        Eleganza senza tempo
        Impugnatura
        Impugnatura ergonomica
        Colore
        Oro champagne

      • Assistenza

        Testina di ricambio
        Sostituire ogni 2 anni con SH91
        Garanzia di 2 + 3 anni*****

      • Prestazioni di rasatura

        Segue le linee del viso
        Sistema di sospensioni Ultraflex
        Sistema di rasatura
        • Lame NanoTech Dual Precision
        • Rivestimento Hydro SkinGlide
        Tecnologia SkinIQ
        • Motore digitale top-spin
        • Sensore Power Adapt
        • Impostazioni Personal Comfort

      • Facilità d'uso

        Display
        Indicatore percentuale del livello batteria
        Wet & Dry
        Wet & Dry
        Pulizia
        • Custodia di pulizia rapida senza fili
        • Apertura con un solo tocco
        • Completamente lavabile

      • il 92% degli intervistati è d'accordo. Test condotto da un'agenzia indipendente su 95 intervistati maschi coreani di età compresa tra i 18 e i 65 anni
      • *rispetto ai rasoi Philips serie 3000, su una barba di 3 giorni
      • * * rispetto al modello precedente
      • * * * Confrontando i residui della rasatura dopo l'uso del liquido detergente rispetto all'acqua nella cartuccia
      • * * * * 2 anni di garanzia + 3 anni di estensione previa registrazione su Philips.com entro 90 giorni dall'acquisto.

      Etichetta ambientale

      identificazione del materiale

