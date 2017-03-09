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Fuori produzione

ActionFitCuffie sportive Bluetooth®

SHQ7900CL/00

3

| (2) Recensioni

SUPERA I TUOI LIMITI, senza fili

Preparati a battere i tuoi record con le cuffie sportive Philips Actionfit WirelessFreedom. Restano saldamente in posizione, sono impermeabili e senza fili, con la possibilità di indossarle in modi diversi per un comfort ottimale e sentire al meglio i bassi profondi durante l'allenamento.

Vedi tutti i vantaggi

Cuffie in ear sportive wireless personalizzabili

SUPERA I TUOI LIMITI, senza fili

  • Per ambienti interni ed esterni

  • Bluetooth®

  • Anti sudore

  • Cavo piatto

La clip magnetica rimane sempre fissata durante l'allenamento

La clip magnetica rimane sempre fissata durante l'allenamento

La clip per cavo magnetica ti consente di mantenere il filo sempre fissato, evitando che ti intralci mentre spingi i tuoi limiti al massimo.

Ideali per ogni tipo di allenamento grazie alla resistenza al sudore IPX2

Ideali per ogni tipo di allenamento grazie alla resistenza al sudore IPX2

Non aver paura di sudare. Grazie alla classificazione IPX2, puoi sudare e allenarti sotto la pioggia senza che l'umidità entri negli auricolari.

Astuccio da trasporto sportivo per una facile conservazione

Tieni al sicuro le tue cuffie nell'astuccio traspirante per un accesso rapido e una semplice portabilità.

Specifiche tecniche

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Recensioni

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3.0

su 5

2

Recensioni

5
3
1

09/03/2017

Italia

Italia

Compratore verificato

molto pratiche

Positivo: buon rapporto qualità prezzo, comode in ogni situazione, buona qualità audio Negativo: qualche breve interruzione durante l’ascolto, il microfono non ottimale. Nel complesso un buon acquisto.

Sì, consiglio questo prodotto

Questa revisione è stata effettuata per ActionFit SHQ7900CL Cuffie sportive Bluetooth®

Sì, consiglio questo prodotto

Questa revisione è stata effettuata per ActionFit SHQ7900CL Cuffie sportive Bluetooth®

05/09/2018

Italia

Italia

Non molto comode e scarsa qualita'

Le ho acquistate neanche un'anno fa e gia' non funzionano piu' perche' non si caricano e funzionando solo come bluetooth non c'e' altro modo d'impiegarle. Avendole acquistate all'estero non posso neanche piu' chiedere al rivenditore per la garanzia, visto che philips non sostituisce se non recandosi al posto in cui l'ho comprato e Media Markt nkn c'e' in Italia, ma solo in Germania o altrove all'estero. Insomma non valgono proprio il prezzo e prendendo le cuffie normali a 20 euro mi durano di piu' e si sente magari anche meglio.

Questa revisione è stata effettuata per ActionFit SHQ7900CL Cuffie sportive Bluetooth®

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