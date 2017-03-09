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Garanzia di 2 anni
Fuori produzione
SHQ7900CL/00
SUPERA I TUOI LIMITI, senza fili
Preparati a battere i tuoi record con le cuffie sportive Philips Actionfit WirelessFreedom. Restano saldamente in posizione, sono impermeabili e senza fili, con la possibilità di indossarle in modi diversi per un comfort ottimale e sentire al meglio i bassi profondi durante l'allenamento.
Per ambienti interni ed esterni
Bluetooth®
Anti sudore
Cavo piatto
La clip per cavo magnetica ti consente di mantenere il filo sempre fissato, evitando che ti intralci mentre spingi i tuoi limiti al massimo.
Non aver paura di sudare. Grazie alla classificazione IPX2, puoi sudare e allenarti sotto la pioggia senza che l'umidità entri negli auricolari.
Tieni al sicuro le tue cuffie nell'astuccio traspirante per un accesso rapido e una semplice portabilità.
3.0
su 5
2
Recensioni
Gegej
09/03/2017
Italia
Compratore verificato
molto pratiche
Positivo: buon rapporto qualità prezzo, comode in ogni situazione, buona qualità audio Negativo: qualche breve interruzione durante l’ascolto, il microfono non ottimale. Nel complesso un buon acquisto.
Sì, consiglio questo prodotto
Questa revisione è stata effettuata per ActionFit SHQ7900CL Cuffie sportive Bluetooth®
Sì, consiglio questo prodotto
Questa revisione è stata effettuata per ActionFit SHQ7900CL Cuffie sportive Bluetooth®
FrancisDrake81
05/09/2018
Italia
Non molto comode e scarsa qualita'
Le ho acquistate neanche un'anno fa e gia' non funzionano piu' perche' non si caricano e funzionando solo come bluetooth non c'e' altro modo d'impiegarle. Avendole acquistate all'estero non posso neanche piu' chiedere al rivenditore per la garanzia, visto che philips non sostituisce se non recandosi al posto in cui l'ho comprato e Media Markt nkn c'e' in Italia, ma solo in Germania o altrove all'estero. Insomma non valgono proprio il prezzo e prendendo le cuffie normali a 20 euro mi durano di piu' e si sente magari anche meglio.
Questa revisione è stata effettuata per ActionFit SHQ7900CL Cuffie sportive Bluetooth®
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I risultati effettivi possono variare