SUPERA I TUOI LIMITI, senza fili

Preparati a battere i tuoi record con le cuffie sportive Philips Actionfit WirelessFreedom. Restano saldamente in posizione, sono impermeabili e senza fili, con la possibilità di indossarle in modi diversi per un comfort ottimale e sentire al meglio i bassi profondi durante l'allenamento. Scopri tutti i vantaggi