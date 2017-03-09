Le ho acquistate neanche un'anno fa e gia' non funzionano piu' perche' non si caricano e funzionando solo come bluetooth non c'e' altro modo d'impiegarle. Avendole acquistate all'estero non posso neanche piu' chiedere al rivenditore per la garanzia, visto che philips non sostituisce se non recandosi al posto in cui l'ho comprato e Media Markt nkn c'e' in Italia, ma solo in Germania o altrove all'estero. Insomma non valgono proprio il prezzo e prendendo le cuffie normali a 20 euro mi durano di piu' e si sente magari anche meglio.