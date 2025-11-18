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Fuori produzione
Cuffia per PC personalizzabile
Questa elegante soluzione per PC ti permette di personalizzare la tua cuffia con gli auricolari a conchiglia. Grazie alla trasmissione vocale cristallina e al comodo design ad archetto, puoi chattare quanto vuoi nel massimo comfort.
4.5
su 5
2
Recensioni
100%
di utenti consiglia questo prodotto
Teddy45
18/11/2025
Italia
Compratore verificato
Ottimo prodotto
Ottimo prodotto e rapporto qualità -prezzo. Facile da usare
Questa revisione è stata effettuata per SHM7110U Cuffie per PC
Data di utilizzo 2025-10-18
Questa revisione è stata effettuata per SHM7110U Cuffie per PC
Data di utilizzo 2025-10-18
remoune01
16/10/2011
France
Bon produits pour une utilisation à la maison !
Bonne qualité audio, bon micro, assez bon design! Seule petit problème il fait un peu mal à l'oreille si l'on le porte longtemps !
Sì, consiglio questo prodotto
Questa revisione è stata effettuata per SHM7110 PC Headset
Sì, consiglio questo prodotto
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