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Fuori produzione

Cuffie per PC

SHM7110/00

4.5

| (2) Recensioni | 100% di utenti consiglia questo prodotto

Cuffia per PC personalizzabile

Questa elegante soluzione per PC ti permette di personalizzare la tua cuffia con gli auricolari a conchiglia. Grazie alla trasmissione vocale cristallina e al comodo design ad archetto, puoi chattare quanto vuoi nel massimo comfort.

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Il perfetto compagno per il tuo portatile o il tuo PC fisso

Cuffia per PC personalizzabile

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4.5

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Recensioni

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1

18/11/2025

Italia

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Compratore verificato

Ottimo prodotto

Ottimo prodotto e rapporto qualità -prezzo. Facile da usare

Questa revisione è stata effettuata per SHM7110U Cuffie per PC

Data di utilizzo 2025-10-18

Questa revisione è stata effettuata per SHM7110U Cuffie per PC

Data di utilizzo 2025-10-18

16/10/2011

France

France

Bon produits pour une utilisation à la maison !

Bonne qualité audio, bon micro, assez bon design! Seule petit problème il fait un peu mal à l'oreille si l'on le porte longtemps !

Sì, consiglio questo prodotto

Questa revisione è stata effettuata per SHM7110 PC Headset

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