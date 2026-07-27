Paga con Klarna
Garanzia di 2 anni
Fuori produzione
SHE1405BK/10
Immergiti completamente nei tuoi podcast. Lasciati trasportare dalla musica. Il tubo acustico ovale e i cuscinetti in gomma intercambiabili di tre diverse misure ti garantiscono un'esperienza coinvolgente. Ascolta i tuoi contenuti in tutta comodità e sfrutta un l'ottimo isolamento acustico passivo.
Rispondi a una chiamata e metti in pausa la tua playlist. Tutto questo senza toccare lo smartphone, grazie al telecomando in linea.
Queste cuffie auricolari sono dotate di un cavo da 1,2 metri. Un morbido inserto in gomma tra cuffie e cavi protegge il collegamento consentendo una riproduzione senza interruzioni.
Recensioni