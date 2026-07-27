ProdottiSupporto

Paga con Klarna

Garanzia di 2 anni

Omaggio di benvenuto €10*

Reso entro 30 giorni

Tutte le serie

  • Canzoni potenti. Chiamate nitide.
  • Canzoni potenti. Chiamate nitide.
  • Canzoni potenti. Chiamate nitide.
  • Canzoni potenti. Chiamate nitide.

Fuori produzione

Cuffie auricolari con microfono

SHE1405BK/10

Canzoni potenti. Chiamate nitide.
Passa dalle playlist ai podcast fino alle chiamate in un attimo. I driver acustici al neodimio perfettamente sintonizzati e la cancellazione del rumore passiva offrono un audio nitido. Trova la vestibilità perfetta con le cuffie intercambiabili in tre dimensioni.
Vedi tutti i vantaggi

Musica e conversazioni

Canzoni potenti. Chiamate nitide.

Audio nitido

Immergiti completamente nei tuoi podcast. Lasciati trasportare dalla musica. Il tubo acustico ovale e i cuscinetti in gomma intercambiabili di tre diverse misure ti garantiscono un'esperienza coinvolgente. Ascolta i tuoi contenuti in tutta comodità e sfrutta un l'ottimo isolamento acustico passivo.

Telecomando in linea. Passa facilmente dalle playlist alle chiamate

Rispondi a una chiamata e metti in pausa la tua playlist. Tutto questo senza toccare lo smartphone, grazie al telecomando in linea.

Cavo lungo 1,2 m

Queste cuffie auricolari sono dotate di un cavo da 1,2 metri. Un morbido inserto in gomma tra cuffie e cavi protegge il collegamento consentendo una riproduzione senza interruzioni.

Specifiche tecniche

Ottieni assistenza per questo prodotto

Trova domande frequenti, manuali utente, informazioni sulla sicurezza e suggerimenti

Recensioni

Iscriviti alla newsletter Philips per ricevere offerte esclusive

  • Offerte esclusive per gli iscritti e accesso anticipato alle vendite.
  • Accesso anticipato alle offerte.
  • Notizie sul lancio di prodotti e consigli per uno stile di vita sano.
  • Consigli degli esperti e idee

Desidero ricevere comunicazioni promozionali sui prodotti, servizi, eventi e promozioni Philips, in base alle mie preferenze e al mio comportamento. Posso annullare l’iscrizione in qualsiasi momento.

  • Offerte esclusive per gli iscritti e accesso anticipato alle vendite.
  • Accesso anticipato alle offerte.
  • Notizie sul lancio di prodotti e consigli per uno stile di vita sano.
  • Consigli degli esperti e idee