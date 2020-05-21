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Fuori produzione
SHB8850NC/00
Più suono, meno rumore
Puoi dire addio ai fili, ai rumori e ai compromessi. Immergiti nella musica grazie alla tecnologia di cancellazione attiva del rumore avanzata ActiveShield™. Connettiti in modalità wireless con un semplice tocco tramite tecnologia NFC e gestisci musica e chiamate utilizzando i comandi intelligenti sui cuscinetti.
Driver da 32 mm, chiuse sul retro
Design avvolgente sull'orecchio
Morbidi cuscinetti
Compatte e pieghevoli
Driver al neodimio da 32 mm ottimizzati combinati con un design del sistema acustico a parte posteriore chiusa e guarnizioni auricolari per un suono eccellente, ad alta precisione.
A differenza della maggior parte delle cuffie con sistema di cancellazione del rumore, queste cuffie funzionano con o senza batteria per fornire costantemente un audio eccellente in qualsiasi tipo di ambiente. Se la batteria si esaurisce, basta collegare il cavo audio e continuare ad ascoltare la tua musica preferita.
3.6
su 5
41
Recensioni
Drago-Nii-San
21/05/2020
United Kingdom
Confusingly good!
After having these headphones for a few months, these were really useful to go on trips with! but then when I arrived home, I accidentally dropped them into water... I then left it into rice to soak up the water and left it until around two weeks ago and they work just as new! not sure if it was supposed to be waterproof but it still works after dropping it into water by accident.
Pro
actually noise cancelling working
Contro
accidental waterproof?
Sì, consiglio questo prodotto
Questa revisione è stata effettuata per SHB8850NC Wireless noise-cancelling headphones
Data di utilizzo 2020-01-21
Sì, consiglio questo prodotto
Questa revisione è stata effettuata per SHB8850NC Wireless noise-cancelling headphones
Data di utilizzo 2020-01-21
Sandman2309
05/03/2017
United Kingdom
This product is excellent for the price.
I use the product on my smart phone, mostly for movies. Works brilliantly especially on classic soundtracks.
Sì, consiglio questo prodotto
Questa revisione è stata effettuata per SHB8850NC Wireless noise-cancelling headphones
Sì, consiglio questo prodotto
Questa revisione è stata effettuata per SHB8850NC Wireless noise-cancelling headphones
Werner
05/03/2017
United Kingdom
This product is excellent for the price.
I use the product on my smart phone, mostly for movies. Works brilliantly especially on classic soundtracks.
Sì, consiglio questo prodotto
Questa revisione è stata effettuata per SHB8850NC Wireless noise-cancelling headphones
Sì, consiglio questo prodotto
Questa revisione è stata effettuata per SHB8850NC Wireless noise-cancelling headphones
I risultati effettivi possono variare