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Fuori produzione

Cuffie wireless con tecnologia noise cancelling

SHB8850NC/00

3.6

| (41) Recensioni

Più suono, meno rumore

Puoi dire addio ai fili, ai rumori e ai compromessi. Immergiti nella musica grazie alla tecnologia di cancellazione attiva del rumore avanzata ActiveShield™. Connettiti in modalità wireless con un semplice tocco tramite tecnologia NFC e gestisci musica e chiamate utilizzando i comandi intelligenti sui cuscinetti.

Vedi tutti i vantaggi

senza fili

Più suono, meno rumore

  • Driver da 32 mm, chiuse sul retro

  • Design avvolgente sull'orecchio

  • Morbidi cuscinetti

  • Compatte e pieghevoli

Driver degli altoparlanti al neodimio da 32mm per un audio ad alta precisione

Driver degli altoparlanti al neodimio da 32mm per un audio ad alta precisione

Driver al neodimio da 32 mm ottimizzati combinati con un design del sistema acustico a parte posteriore chiusa e guarnizioni auricolari per un suono eccellente, ad alta precisione.

Cavo audio aggiuntivo per un ascolto continuo senza alimentazione

A differenza della maggior parte delle cuffie con sistema di cancellazione del rumore, queste cuffie funzionano con o senza batteria per fornire costantemente un audio eccellente in qualsiasi tipo di ambiente. Se la batteria si esaurisce, basta collegare il cavo audio e continuare ad ascoltare la tua musica preferita.

Comodo vivavoce per le chiamate con microfono e Bluetooth® 4,0

Specifiche tecniche

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Recensioni

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3.6

su 5

41

Recensioni

21/05/2020

United Kingdom

United Kingdom

Confusingly good!

After having these headphones for a few months, these were really useful to go on trips with! but then when I arrived home, I accidentally dropped them into water... I then left it into rice to soak up the water and left it until around two weeks ago and they work just as new! not sure if it was supposed to be waterproof but it still works after dropping it into water by accident.

Pro

actually noise cancelling working

Contro

accidental waterproof?

Sì, consiglio questo prodotto

Questa revisione è stata effettuata per SHB8850NC Wireless noise-cancelling headphones

Data di utilizzo 2020-01-21

Sì, consiglio questo prodotto

Questa revisione è stata effettuata per SHB8850NC Wireless noise-cancelling headphones

Data di utilizzo 2020-01-21

05/03/2017

United Kingdom

United Kingdom

This product is excellent for the price.

I use the product on my smart phone, mostly for movies. Works brilliantly especially on classic soundtracks.

Sì, consiglio questo prodotto

Questa revisione è stata effettuata per SHB8850NC Wireless noise-cancelling headphones

Sì, consiglio questo prodotto

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05/03/2017

United Kingdom

United Kingdom

This product is excellent for the price.

I use the product on my smart phone, mostly for movies. Works brilliantly especially on classic soundtracks.

Sì, consiglio questo prodotto

Questa revisione è stata effettuata per SHB8850NC Wireless noise-cancelling headphones

Sì, consiglio questo prodotto

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