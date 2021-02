Attiva Siri e Google Now premendo il pulsante sugli auricolari

Compatibile con Siri e Google Now, le cuffie Philips Bluetooth all'avanguardia ti consentono di utilizzare con estrema semplicità il tuo assistente virtuale. Per attivare Siri sull'iPhone o Google Now sui dispositivi Android, non devi far altro che premere il pulsante sugli auricolari.