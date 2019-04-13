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Fuori produzione

Cuffie auricolari Bluetooth NFC

SHB5800BK/00

2.9

| (45) Recensioni

Auricolari WIRELESS, associazione semplice NFC

Le cuffie auricolari Bluetooth SHB5800 offrono driver progettati in maniera ottimale per bassi corposi e un audio bilanciato, auricolari comodi, semplice associazione one touch NFC e resistenza avanzata di tipo IPX2 a sudore e umidità. Sono quindi ideali per la musica e le chiamate in mobilità.

Vedi tutti i vantaggi

Bassi corposi

Auricolari WIRELESS, associazione semplice NFC

  • Driver da 6 mm/chiuse sul retro

  • Cuffie in ear

Connessione one touch NFC per associazione semplice

La semplice associazione NFC ti consente di associare con un solo tocco gli auricolari Bluetooth e il dispositivo compatibile.

Supporto per dispositivi mobili Bluetooth 3.0 AVRCP/HSP/HFP/A2DP

Isolamento auricolare perfetto per eliminare i rumori esterni

I mini-driver dell'altoparlante presenti all'interno degli auricolari si adattano all'orecchio con eccezionale comodità, eliminando i rumori esterni e consentendo un ascolto impeccabile e di alta qualità.

Specifiche tecniche

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Recensioni

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2.9

su 5

45

Recensioni

13/04/2019

United Kingdom

United Kingdom

Perfect!

Best music quality and easy to use. 5-star rating!

Sì, consiglio questo prodotto

Questa revisione è stata effettuata per SHB5800BK Bluetooth NFC in-ear headphones

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27/11/2015

United Kingdom

United Kingdom

it's so good in-ear headphone.

it's easy to take it to everywhere on my neck. so cool when i used it outdoor. especially i love philips sound quality. good bass good sound . i love it.

Questa revisione è stata effettuata per SHB5800BK Bluetooth NFC in-ear headphones

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28/12/2015

France

France

La puissance du son Philips mais sans fils

Après un passage par les écouteurs intra-auriculaires Philips qui m'ont tous apporté satisfaction, avec ou sans microphone, j'ai reçu en cadeau la version sans fil en Bluetooth. Pour peu qu'on lise le mode d'emploi, la mise en route est simplissime, avec une astuce sur la durée de la pression sur le bouton central pour arrêter/éteindre ou démarrer l’appairage (jusqu'au clignotement bleu et blanc). Côté son, on retrouve exactement la chaleur des basses puissantes des autres intra-auriculaires, avec en plus un contrôle (changement de piste + volume) sur le câble qui relie les deux oreillettes. À titre personnel, ce type de son est exactement ce que j'attends. Je n'ai toujours pas compris ce qu'étaient les deux micro-poignées. Je les ai d'ailleurs oublié bien vite en les enlevant sans difficulté. La charge est rapide, l'autonomie que j'ai pu constater est de 3 à 4 heures. Même si les écouteurs sont plus encombrants que les autres intra-auriculaires ils tiennent en marche, en course à pieds. C'est incompatible avec un casque de moto, mais avec un bonnet, c'est parfait. Je les emporte tellement partout que j'ai réussi à perdre un embout, et comme il a un diamètre plus important que celui des autres intra-auriculaires, je suis un peu démuni, et je ne sais pas où en trouver en rempalcement.

Sì, consiglio questo prodotto

Questa revisione è stata effettuata per SHB5800BK Écouteurs intra-auriculaires BT® NFC

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