Wireless con Bluetooth e comandi per musica e chiamate

Per ascoltare musica all'infinito e passare senza problemi dalla musica alle telefonate, niente è meglio della tecnologia Bluetooth! Per ascoltare i tuoi brani preferiti, associa le cuffie Philips al tuo smartphone o tablet, quindi tocca il controllo intuitivo su ciascun padiglione per modificare il volume o mettere in pausa un brano mentre gestisci telefonate in entrata e in uscita.