Après un passage par les écouteurs intra-auriculaires Philips qui m'ont tous apporté satisfaction, avec ou sans microphone, j'ai reçu en cadeau la version sans fil en Bluetooth. Pour peu qu'on lise le mode d'emploi, la mise en route est simplissime, avec une astuce sur la durée de la pression sur le bouton central pour arrêter/éteindre ou démarrer l’appairage (jusqu'au clignotement bleu et blanc). Côté son, on retrouve exactement la chaleur des basses puissantes des autres intra-auriculaires, avec en plus un contrôle (changement de piste + volume) sur le câble qui relie les deux oreillettes. À titre personnel, ce type de son est exactement ce que j'attends. Je n'ai toujours pas compris ce qu'étaient les deux micro-poignées. Je les ai d'ailleurs oublié bien vite en les enlevant sans difficulté. La charge est rapide, l'autonomie que j'ai pu constater est de 3 à 4 heures. Même si les écouteurs sont plus encombrants que les autres intra-auriculaires ils tiennent en marche, en course à pieds. C'est incompatible avec un casque de moto, mais avec un bonnet, c'est parfait. Je les emporte tellement partout que j'ai réussi à perdre un embout, et comme il a un diamètre plus important que celui des autres intra-auriculaires, je suis un peu démuni, et je ne sais pas où en trouver en rempalcement.