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  • Sentili. BASS+
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Fuori produzione

Cuffie wireless Bluetooth®

SHB4385BK/00

2.5
| (4) Recensioni
Sentili. BASS+
Philips BASS+, le vere cuffie wireless per bassi potenti e audaci in totale libertà. Liberati delle restrizioni grazie alla connettività super solida e alla batteria di lunghissima durata, in una custodia compatta e portatile. Il design con aletta di stabilizzazione rende la vestibilità ancora più sicura.
Vedi tutti i vantaggi

Sentili. BASS+

  • Driver da 8,2 mm, chiuse sul retro

  • Cuffie in ear

  • Durata di riproduzione 6 + 6 h

  • Vestibilità garantita

Cuscinetti di 3 dimensioni per il massimo del comfort

Cuscinetti di 3 dimensioni per il massimo del comfort

I cuscinetti in silicone sono disponibili in 3 misure diverse per una migliore vestibilità personalizzata.

Batteria ricaricabile, durata di riproduzione fino a 6 ore

Batteria ricaricabile, durata di riproduzione fino a 6 ore

Con 6 ore di durata riproduzione avrai un'autonomia sufficiente per un ascolto prolungato della musica. Collegandoti alla custodia di ricarica avrai altre 6 ore di durata riproduzione.

Driver degli altoparlanti da 8,2 mm

Driver degli altoparlanti da 8,2 mm

Le cuffie BASS+ sono dotate di driver degli altoparlanti da 8,2 mm, che producono bassi intensi e potenti.

Specifiche tecniche

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Recensioni

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2.5

su 5

4

Recensioni

4
2

26/10/2017

España

España

LIGEROS Y FUNCIONALES

Lo compré porque buscaba duración de la bateria , claridad de sonido y sensación de que no lo llevaba puesto

Sì, consiglio questo prodotto

Questa revisione è stata effettuata per SHB4385BK Auriculares de conexión inalámbrica con Bluetooth®

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29/07/2018

France

France

Bonne qualités sonore, mais des difficultés de maintient dans l'oreille

Un excellent rendu son, mais pas mal de problème au niveau du maintient dans l'oreille malgré le changement des embouts, pas facile de trouver celui qui va bien pour votre oreille car il y en a que trois (petit, moyen,grand) qui pour moi ne correspondent pas à ma morphologie d'oreille, dommage.

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Questa revisione è stata effettuata per SHB4385BK Casque Bluetooth® sans fil

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15/09/2019

United Kingdom

United Kingdom

Right Earphone Really Quiet After Just Over One Month

Would not recommend these. After using them for just over a month the right earphone is now really quiet to the point where they are unusable (feels like I just have the left one in). Disappointing because I was enjoying using them in the short time they were functional.

Questa revisione è stata effettuata per SHB4385BK Wireless Bluetooth® headphones

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