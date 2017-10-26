Bonjour, Merci d'avoir pris le temps de nous écrire et navrée que vous rencontreriez des problèmes avec votre casque Bluetooth. Je tiens a vous informer que cet appareil est dotée d'un stabilisateur pour un maintien sur. Si vous avez ses soucis de connexion ou de couplage veuillez d'abord vous assurez que les écouteurs sont bien charges, puis supprimer le périphérique de l'écouteur, désactiver la fonction Bluetooth et éteignez les écouteurs puis maintenez le bouton multifonction enfoncée pendant 11 secondes. Réessayer le couplage à nouveau en activant le Bluetooth de l'écouteur Si vous avez besoin d'assistance à ce propos, n'hésitez pas à prendre contacte avec nous au 01 57 32 40 65 du lundi au vendredi 9h-19 et samedi de 10h-14h. Cordialement,