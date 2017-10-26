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Garanzia di 2 anni
Fuori produzione
SHB4385BK/00
Driver da 8,2 mm, chiuse sul retro
Cuffie in ear
Durata di riproduzione 6 + 6 h
Vestibilità garantita
I cuscinetti in silicone sono disponibili in 3 misure diverse per una migliore vestibilità personalizzata.
Con 6 ore di durata riproduzione avrai un'autonomia sufficiente per un ascolto prolungato della musica. Collegandoti alla custodia di ricarica avrai altre 6 ore di durata riproduzione.
Le cuffie BASS+ sono dotate di driver degli altoparlanti da 8,2 mm, che producono bassi intensi e potenti.
2.5
su 5
4
Recensioni
CHICODYC
26/10/2017
España
LIGEROS Y FUNCIONALES
Lo compré porque buscaba duración de la bateria , claridad de sonido y sensación de que no lo llevaba puesto
Sì, consiglio questo prodotto
Questa revisione è stata effettuata per SHB4385BK Auriculares de conexión inalámbrica con Bluetooth®
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Desgabe
29/07/2018
France
Bonne qualités sonore, mais des difficultés de maintient dans l'oreille
Un excellent rendu son, mais pas mal de problème au niveau du maintient dans l'oreille malgré le changement des embouts, pas facile de trouver celui qui va bien pour votre oreille car il y en a que trois (petit, moyen,grand) qui pour moi ne correspondent pas à ma morphologie d'oreille, dommage.
Sì, consiglio questo prodotto
Questa revisione è stata effettuata per SHB4385BK Casque Bluetooth® sans fil
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Freddie95
15/09/2019
United Kingdom
Right Earphone Really Quiet After Just Over One Month
Would not recommend these. After using them for just over a month the right earphone is now really quiet to the point where they are unusable (feels like I just have the left one in). Disappointing because I was enjoying using them in the short time they were functional.
Questa revisione è stata effettuata per SHB4385BK Wireless Bluetooth® headphones
Questa revisione è stata effettuata per SHB4385BK Wireless Bluetooth® headphones
I risultati effettivi possono variare