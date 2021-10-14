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Garanzia di 2 anni
Fuori produzione
SHB3595BK/10
Driver da 8,6 mm, chiuse sul retro
Cuffie in ear
Durata di riproduzione 6 h
Associa le tue cuffie a qualsiasi dispositivo Bluetooth per ascoltare musica di alta qualità in modalità wireless.
I cuscinetti sono disponibili in 3 misure, dalla small alla large, per una vestibilità personalizzata e perfetta.
I driver dell'altoparlante compatti ed efficienti da 8,6mm offrono un audio ad alta precisione con bassi potenti, per un ascolto eccellente durante gli spostamenti.
1.0
su 5
1
Recensione
Ericwm
14/10/2021
España
La bateria solo me dura como maximo 45 minutos...
Los auriculares de este modelo solo me dran 45 minutos y no las horas que se especifica en las caracteristicas. Agradeceré indicar a que se debe este problema o eso es el tiempo efectivo de reproducción. Lo utilizo via bluetooth con mi smartphone.
Contro
Por el tiempo de duración no recomedaría este producto
Questa revisione è stata effettuata per 3000 series SHB3595BK Auriculares Bluetooth
Questa revisione è stata effettuata per 3000 series SHB3595BK Auriculares Bluetooth