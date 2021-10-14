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  • Libertà wireless e audio potente.
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Fuori produzione

3000 seriesCuffie Bluetooth

SHB3595BK/10

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Libertà wireless e audio potente.
Gli auricolari Bluetooth SHB3595 sono compatti, ma offrono un suono potente e fino a 6 ore di ascolto wireless. Una soluzione portatile per la massima praticità d'uso.
Vedi tutti i vantaggi

Libertà wireless e audio potente.

  • Driver da 8,6 mm, chiuse sul retro

  • Cuffie in ear

  • Durata di riproduzione 6 h

Supporto Bluetooth 4.1 + HSP/HFP/A2DP/AVRCP

Supporto Bluetooth 4.1 + HSP/HFP/A2DP/AVRCP

Associa le tue cuffie a qualsiasi dispositivo Bluetooth per ascoltare musica di alta qualità in modalità wireless.

Scegli fra 3 paia di cuscinetti per una vestibilità perfetta

Scegli fra 3 paia di cuscinetti per una vestibilità perfetta

I cuscinetti sono disponibili in 3 misure, dalla small alla large, per una vestibilità personalizzata e perfetta.

Driver da 8,6mm efficienti per un audio potente e cristallino

Driver da 8,6mm efficienti per un audio potente e cristallino

I driver dell'altoparlante compatti ed efficienti da 8,6mm offrono un audio ad alta precisione con bassi potenti, per un ascolto eccellente durante gli spostamenti.

Specifiche tecniche

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Recensioni

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1.0

su 5

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Recensione

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14/10/2021

España

España

La bateria solo me dura como maximo 45 minutos...

Los auriculares de este modelo solo me dran 45 minutos y no las horas que se especifica en las caracteristicas. Agradeceré indicar a que se debe este problema o eso es el tiempo efectivo de reproducción. Lo utilizo via bluetooth con mi smartphone.

Contro

Por el tiempo de duración no recomedaría este producto

Questa revisione è stata effettuata per 3000 series SHB3595BK Auriculares Bluetooth

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