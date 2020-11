Sentili. BASS+

Le cuffie Philips BASS+ offrono bassi aggressivi e intensi in un design sottile e compatto. Belle e in grado di garantire una qualità del suono di livello superiore a un prezzo competitivo. Cuffie wireless Bluetooth perfette per chi cerca più bassi ma non vuole trasportare un peso eccessivo. Scopri tutti i vantaggi