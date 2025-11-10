Termini di ricerca
SCY903/74
Sfortunatamente, questo prodotto non è più disponibile
Se hai diritto all'esenzione IVA sui dispositivi medici, puoi usufruirne su questo prodotto. L'importo dell'IVA verrà detratto dal prezzo indicato sopra. Visualizza i dettagli completi nel tuo carrello.
SCY903/01 Natural baby bottle
La tettarella Natural Response si adatta perfettamente al ritmo naturale di allattamento del tuo bimbo, rendendo più semplice combinare l'allattamento al seno e l'allattamento al biberon. La tettarella ha un'apertura unica che rilascia il latte solo quando il bambino comincia a succhiare. In questo modo, quando si ferma per deglutire e respirare, anche il flusso di latte si interrompe.
La tettarella ampia, morbida e flessibile è progettata per simulare la forma e la sensazione dell'allattamento al seno, consentendo al bambino di attaccarsi e succhiare comodamente.
Ognuno di noi impara al proprio ritmo. La suzione è un'abilità che alcuni neonati sviluppano più rapidamente di altri. Ecco perché alcuni di loro potrebbero inizialmente trarre beneficio dalla nostra tettarella Prime Poppate (Tettarella 0), per poi passare alle tettarelle Natural Response. Passa alla tettarella Prime Poppate quando il tuo bambino impiega più di 20 minuti per bere 50 ml (1,7 oz) utilizzando le tettarelle Natural Response. Prova una tettarella Natural Response con un flusso maggiore se il bambino gioca con la tettarella invece di poppare o non sembra soddisfatto. Se i problemi di alimentazione persistono, consulta un professionista del settore sanitario.
La valvola anticolica è progettata per evitare l'ingresso di aria nel pancino del bambino durante l'allattamento, riducendo in questo modo il rischio di coliche e altri disturbi.
L'apertura della tettarella è progettata per rilasciare il latte solo quando il bambino succhia. In questo modo, si evitano fuoriuscite di latte, sia quando sei a casa che in viaggio.
Ogni bambino si nutre in modo diverso e cresce seguendo il proprio ritmo. Abbiamo progettato un'ampia gamma di velocità del flusso per consentirti di trovare quella più adatta per il tuo bimbo e personalizzare il biberon. Tutte le tettarelle Natural Response sono realizzate in silicone morbido.
L'ampio collo del biberon rende semplice il riempimento e la pulizia. Il sistema è composto solo da poche parti che possono essere assemblate in maniera rapida e semplice.
Il biberon ergonomico è facile da afferrare da qualsiasi angolazione per garantire il massimo comfort durante l'allattamento. Facile da tenere per le tue mani e per quelle del bambino.
Combina le parti del tiralatte, del biberon e della tazza e crea il prodotto che fa per te, quando ne hai bisogno.
I biberon e le tettarelle Natural Philips Avent sono realizzati con materiali che non contengono BPA*.
I nostri nuovi biberon Natural Response sono diversi dai biberon a flusso libero. Proprio come durante l'allattamento al seno, potrebbero essere necessari alcuni tentativi per fare la scelta giusta. È assolutamente naturale.
