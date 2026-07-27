Pappe salutari in pochi e semplici passi

Prepara pappe nutrienti in 3 semplici passi: cuoci a vapore, frulla e servi. La tecnologia di cottura a vapore circolare cuoce gli alimenti in modo uniforme, mantenendo la bontà, la consistenza e i liquidi per una frullatura semplice e rapida. Il design intelligente garantisce semplicità d'uso e di pulizia.