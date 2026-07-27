Paga con Klarna
Garanzia di 2 anni
Fuori produzione
SCF862/02
Cuoci a vapore, frulla e servi
Cottura a vapore sana
Preparazione semplice della pappa
La cottura a vapore è un metodo sano per cuocere i cibi. La nostra tecnologia di cottura permette la circolazione del vapore dal basso verso l'alto, consentendo a tutti gli ingredienti di cuocersi in modo uniforme, ma senza bollirli. In questo modo, la bontà, la consistenza e i liquidi vengono mantenuti per la frullatura.
Questo preparatore di pappe combina la cottura a vapore e la frullatura, consentendo di preparare e servire le pappe in modo semplice. È sufficiente cuocere a vapore gli ingredienti, frullarli fino alla consistenza desiderata e servire.
Da frutta e verdura finemente frullate a mix di vari ingredienti come carne, pesce e legumi, fino a consistenze più dense, questo preparatore di pappe è ideale per ogni fase dello svezzamento.
Recensioni
Sulla base di un'indagine online del 2024 sulla soddisfazione dei clienti condotta a livello globale su un campione di 8.139 donne consumatrici di marchi e prodotti per la cura dei bambini.