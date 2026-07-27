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  • Pappe salutari in pochi e semplici passi
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Fuori produzione

Philips AventEasyPappa semplice

SCF862/02

Pappe salutari in pochi e semplici passi
Prepara pappe nutrienti in 3 semplici passi: cuoci a vapore, frulla e servi. La tecnologia di cottura a vapore circolare cuoce gli alimenti in modo uniforme, mantenendo la bontà, la consistenza e i liquidi per una frullatura semplice e rapida. Il design intelligente garantisce semplicità d'uso e di pulizia.
Vedi tutti i vantaggi
Philips Avent #1 Recommended brand by moms worldwide Icon [9crop-673c99410da84f7fbac3b2b900864556] [master-673c99410da84f7fbac3b2b900864556] [com-mig]

Il marchio più consigliato dalle mamme di tutto il mondo1

Pappe salutari in pochi e semplici passi

  • Cuoci a vapore, frulla e servi

  • Cottura a vapore sana

  • Preparazione semplice della pappa

Esclusivo sistema di cottura a vapore per alimenti sani

Esclusivo sistema di cottura a vapore per alimenti sani

La cottura a vapore è un metodo sano per cuocere i cibi. La nostra tecnologia di cottura permette la circolazione del vapore dal basso verso l'alto, consentendo a tutti gli ingredienti di cuocersi in modo uniforme, ma senza bollirli. In questo modo, la bontà, la consistenza e i liquidi vengono mantenuti per la frullatura.

Cuoci a vapore, frulla e servi pappe salutari

Cuoci a vapore, frulla e servi pappe salutari

Questo preparatore di pappe combina la cottura a vapore e la frullatura, consentendo di preparare e servire le pappe in modo semplice. È sufficiente cuocere a vapore gli ingredienti, frullarli fino alla consistenza desiderata e servire.

Dagli omogeneizzati a pappe più dense, è adatto ad ogni fase dello svezzamento

Dagli omogeneizzati a pappe più dense, è adatto ad ogni fase dello svezzamento

Da frutta e verdura finemente frullate a mix di vari ingredienti come carne, pesce e legumi, fino a consistenze più dense, questo preparatore di pappe è ideale per ogni fase dello svezzamento.

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Esclusioni di responsabilità

  1. Sulla base di un'indagine online del 2024 sulla soddisfazione dei clienti condotta a livello globale su un campione di 8.139 donne consumatrici di marchi e prodotti per la cura dei bambini. 