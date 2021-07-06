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Philips Avent EasyPappa semplice
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Parti e accessori (1)
Posso utilizzare EasyPappa per riscaldare o scongelare?
Philips EasyPappa è costruito senza BPA?
Qual è il tempo di cottura max di Philips EasyPappa?
Qual è la capacità massima del recipiente?
Posso lavare in lavastoviglie Philips EasyPappa?
AventCoperchio del serbatoio dell'acqua
AventGruppo lame
Il gruppo lame di EasyPappa Philips Avent Essential mostra dei segni grigi
La funzione di cottura a vapore di EasyPappa Philips Avent Essential non funziona (correttamente)
Non riesco ad aprire il coperchio/setaccio di EasyPappa
EasyPappa Philips Avent non fa vapore (correttamente)
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