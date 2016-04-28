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Garanzia di 2 anni
SCF655/27
2 pezzi
Flusso regolabile
3m+
L'ampia tettarella dalla forma anatomica consente un allattamento simile a quello al seno e aiuta il tuo bambino a passare facilmente dal seno al biberon.
I petali all'interno della tettarella ne aumentano la morbidezza e la flessibilità senza che quest'ultima si rompa. Il tuo bambino potrà così alimentarsi in maniera più confortevole e piacevole.
L'innovativo sistema a doppia valvola è stato progettato per ridurre il rischio di coliche e di disturbi facendo entrare l'aria nel biberon anziché nel pancino del tuo bimbo.
2.4
su 5
5
Recensioni
Lulù31
28/04/2016
Italia
Compratore verificato
Questo prodotto è pratico e funzionale
Avendo provato altre tettarelle di altre marche e non essendo rimasta contenta con questa mi sono trovata bene subito.
Sì, consiglio questo prodotto
Questa revisione è stata effettuata per SCF653/27 Tettarella Natural
Sì, consiglio questo prodotto
Questa revisione è stata effettuata per SCF653/27 Tettarella Natural
Becca
16/07/2015
Italia
Facile al deterioramento
[Employee of philipsglobal] Ottimi prodotti funzionali il meglio sul mercato ma la tettarella in questione si deteriora in maniera eccessiva. In 2 mesi già cambiate 4 tettarelle
Questa revisione è stata effettuata per SCF655/27 Tettarella Natural
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Laura74
05/10/2018
Italia
Deterioramento super rapido
Anche se il bambino si adegua subito al passaggio dal seno al biberon, per la morbidezza della tettarella, non mi sembra giusto che si deteriori così facilmente, col rischio di far passare un flusso troppo abbondante, dato che il taglio è netto, in qualsiasi posizione si mette, e così facendo si può causare nel bambino un rigetto repentino del latte appena ingerito. Non si potrebbe chiedere agli inventori di modificare e di perfezionare questo tipo di tettarella, che aiuta sì con il flusso variabile, ma ha un costo dispendioso lungo andando.?!?!?!?
Questa revisione è stata effettuata per SCF655/27 Tettarella Natural
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Sulla base di un'indagine online del 2023 sulla soddisfazione dei clienti condotta a livello globale su un campione di più di 10.109 donne consumatrici di marchi e prodotti per la cura dei bambini.
0% BPA, in conformità al regolamento UE 10/2011