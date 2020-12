Regola il flusso secondo le esigenze del bambino

Con la tettarella a flusso variabile, puoi regolare il flusso a seconda della densità del liquido e seguire in maniera perfetta le esigenze di alimentazione del tuo bimbo. Si consiglia di utilizzare questa tettarella per liquidi più densi come il latte AR (denso), latte mischiato con riso per bambini, latte mischiato con pappa per bambini, zuppa. Una volta che il tuo bimbo è pronto per un flusso più rapido, ti consigliamo di utilizzare la tettarella per pappe dense Philips Avent.