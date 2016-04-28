Gentile Laura, La ringraziamo per avere condiviso con noi la sua esperienza. Per Philips Avent la soddisfazione dei propri consumatori è una delle priorità aziendali. Philips Avent offre quattro diversi tipi di tettarelle con flussi diversi proprio con lo scopo di offrire soluzioni che si adattino ad ogni fase di crescita del bambino e soddisfino le singole esigenze. Le indicazioni relative all'età che viene consigliata, sono approssimative, in quanto ogni bimbo si nutre e cresce in modo diverso. Philips Avent offre la tettarella Prime Poppate con 1 foro (0M+), la tettarella a flusso lento con 2 fori (1M+), la tettarella a flusso medio con 3 fori (3M+) e la tettarella a flusso rapido a 4 fori (6M+). Inoltre, con la tettarella a flusso variabile, è possibile regolare il flusso a seconda della densità del liquido e seguire in maniera perfetta le esigenze di alimentazione del proprio bambino. In aggiunta, è bene ricordare, che, per motivi igienici e di sicurezza, la tettarella deve essere sostituita ogni tre mesi. Tuttavia, teniamo in grande considerazione la sua segnalazione che sarà nostra premura passare al reparto qualità come importante feedback pervenuto da una mamma che utilizza le tettarelle Avent per il proprio bimbo. Cordialmente, Pamela Philips Avent Consumer Care