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  • Allattare con il biberon in modo naturale
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Philips AventTettarella Natural

SCF655/27

2.4
| (5) Recensioni
Allattare con il biberon in modo naturale
Con la tettarella a flusso regolabile Natural Philips Avent, puoi regolare il flusso ruotando semplicemente il biberon. La tettarella è dotata di un innovativo design a forma di petalo che consente al bimbo di attaccarsi proprio come farebbe con il seno, per passare facilmente dall'allattamento al seno a quello con il biberon.
Vedi tutti i vantaggi
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Allattare con il biberon in modo naturale

  • 2 pezzi

  • Flusso regolabile

  • 3m+

Allattamento naturale grazie all'ampia tettarella dalla forma anatomica

Allattamento naturale grazie all'ampia tettarella dalla forma anatomica

L'ampia tettarella dalla forma anatomica consente un allattamento simile a quello al seno e aiuta il tuo bambino a passare facilmente dal seno al biberon.

Confortevoli petali per una tettarella morbida e flessibile ma che non si rompe

Confortevoli petali per una tettarella morbida e flessibile ma che non si rompe

I petali all'interno della tettarella ne aumentano la morbidezza e la flessibilità senza che quest'ultima si rompa. Il tuo bambino potrà così alimentarsi in maniera più confortevole e piacevole.

Sistema anti-colica avanzato con l'innovativo sistema a doppia valvola

Sistema anti-colica avanzato con l'innovativo sistema a doppia valvola

L'innovativo sistema a doppia valvola è stato progettato per ridurre il rischio di coliche e di disturbi facendo entrare l'aria nel biberon anziché nel pancino del tuo bimbo.

Specifiche tecniche

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Recensioni

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2.4

su 5

5

Recensioni

5

28/04/2016

Italia

Italia

Compratore verificato

Questo prodotto è pratico e funzionale

Avendo provato altre tettarelle di altre marche e non essendo rimasta contenta con questa mi sono trovata bene subito.

Sì, consiglio questo prodotto

Questa revisione è stata effettuata per SCF653/27 Tettarella Natural

Sì, consiglio questo prodotto

Questa revisione è stata effettuata per SCF653/27 Tettarella Natural

16/07/2015

Italia

Italia

Facile al deterioramento

[Employee of philipsglobal] Ottimi prodotti funzionali il meglio sul mercato ma la tettarella in questione si deteriora in maniera eccessiva. In 2 mesi già cambiate 4 tettarelle

Questa revisione è stata effettuata per SCF655/27 Tettarella Natural

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05/10/2018

Italia

Italia

Deterioramento super rapido

Anche se il bambino si adegua subito al passaggio dal seno al biberon, per la morbidezza della tettarella, non mi sembra giusto che si deteriori così facilmente, col rischio di far passare un flusso troppo abbondante, dato che il taglio è netto, in qualsiasi posizione si mette, e così facendo si può causare nel bambino un rigetto repentino del latte appena ingerito. Non si potrebbe chiedere agli inventori di modificare e di perfezionare questo tipo di tettarella, che aiuta sì con il flusso variabile, ma ha un costo dispendioso lungo andando.?!?!?!?

Questa revisione è stata effettuata per SCF655/27 Tettarella Natural

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Esclusioni di responsabilità

  1. Sulla base di un'indagine online del 2023 sulla soddisfazione dei clienti condotta a livello globale su un campione di più di 10.109 donne consumatrici di marchi e prodotti per la cura dei bambini. 

  1. 0% BPA, in conformità al regolamento UE 10/2011