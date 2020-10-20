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Philips Avent Tettarella Natural
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Perché le tettarelle e i succhietti Avent sono realizzati in silicone invece che in lattice?
I prodotti Philips Avent sono privi di BPA e BPS?
Qual è la tettarella Natural Philips Avent originaria più adatta al mio bambino?
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La tettarella Philips Avent Natural o Natural Response si deforma
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