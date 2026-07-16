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La tettarella Philips Avent Natural o Natural Response si deforma

Se la tettarella si deforma o si incastra nel biberon, la valvola anti-colica potrebbe bloccarsi e/o restare incastrata allo stesso tempo. Di seguito sono riportate ulteriori informazioni e istruzioni su come risolvere il problema.
Ma innanzitutto, è importante sapere quale tipo di tettarella per l'allattamento si possiede: Natural o Natural Response.
 

Tettarelle Philips Avent integre e deformate

Le informazioni contenute in questa pagina si applicano ai seguenti modelli: SCY903/71 , SCY900/01 , SCD838/12 . Fare clic qui per visualizzare altri numeri di prodotto  ›

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