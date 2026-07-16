Assistenza Philips La tettarella Philips Avent Natural o Natural Response si deforma

Se la tettarella si deforma o si incastra nel biberon, la valvola anti-colica potrebbe bloccarsi e/o restare incastrata allo stesso tempo. Di seguito sono riportate ulteriori informazioni e istruzioni su come risolvere il problema.

Ma innanzitutto, è importante sapere quale tipo di tettarella per l'allattamento si possiede: Natural o Natural Response.



Quale tettarella Philips Avent possiedo? La nuova tettarella Natural Response è riconoscibile dalle seguenti caratteristiche: il taglio sulla punta della tettarella invece di un foro;

il design a spirale intorno ai "petali";

il logo PHILIPS AVENT grigio sul biberon.

Per verificare se si possiede la tettarella originale Natural o il nuovo design Natural Response, fare riferimento all'illustrazione di seguito. Per verificare se si possiede la tettarella originale Natural o il nuovo design Natural Response, fare riferimento all'illustrazione di seguito. Trovare e sistemare la valvola anti-colica nella tettarella Natural Nel design precedente della tettarella, la valvola anti-colica si trova sotto uno dei numeri stampati sulla base della tettarella. Le tettarelle Natural sono dotate di tre indicatori sui lati, mentre le nuove tettarelle Natural Response ne hanno uno solo.



Pulire le tettarelle regolarmente per evitare ostruzioni nella valvola anti-colica. Mantenere la tettarella sotto la valvola e tirare la punta con decisione, finché la valvola non si apre.



Nel caso in cui la tettarella si deformi durante l'allattamento, seguire i passaggi di seguito per risolvere il problema. Tirare la tettarella fuori dal biberon utilizzando le dita o delle pinze pulite. Trovare la valvola situata sotto uno dei numeri stampati sulla base della tettarella. Tirare la tettarella lateralmente assicurandosi che la valvola sia sulla parte superiore mentre la si tira lateralmente. Tirare con decisione finché la valvola non si apre. Una volta aperta, è possibile continuare con l'allattamento. Trovare e sistemare la valvola anti-colica nella tettarella Natural Response Nella nuova tettarella Natural Response, la valvola anti-colica si trova di fronte al numero stampato sulla base della tettarella. Pulire le tettarelle regolarmente per evitare ostruzioni nella valvola anti-colica. Massaggiare delicatamente la valvola con le dita pulite per aprirla nuovamente. Non tirare la punta della tettarella con troppa forza per evitare che si rompa.