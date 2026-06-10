Sono mamma da poco e ho avuto la fortuna di essere scelta per testare il nuovo Tiralatte elettrico singolo di Philips avent!!Honricevuto il prodotto ben confezionato direttamente a casa e ho potuto registrarlo sul sito. La prima impressione,anche viste le dimensioni della confezione,era di un prodotto compatto ed è stato poi davvero così! Nella confezione troviamo il motore:una sorta di saponetta bianca di circa 15 cm, dal design elegante e sobrio,facile sicura da impugnare grazie al materiale ed alla trama goffrata!Inoltre è molto pratica in quanto attraverso dei LED indica la carica della batteria e le diverse velocità di suzione ed il tempo necessario!Ci sono poi il pulsante di accensione-pausa-spegnimento, quello per scegliere la stimolazione del seno o la suzione,nonché l'ingresso usb per collegare il cavetto per la ricarica.Ripeto tutto molto elegantemente inserito,sembra quasi un prodotto di design. C'è poi il tiralatte che come si vede dalla foto è dotato di un pratico ed utile coperchio, ha un biberon da 125 ml comprensivo di ghiera,tettarella cappuccetto e coperchietto in metallo per riporlo in frigo o frizer e una canula per collegarlo al motore.La coppetta è rivestita da morbido silicone che avvolge piacevolmente il seno senza costringerlo (io ho una 3^-4^ misura) e che si rimuove facilmente per la pulizia e disinfezione. La prima volta che lo si usa l'apparecchio parte in automatico in modalità stimolazione e passa pian piano alla modalità suzione,davvero ottima questa funzione!! Nella confezione non manca certo il manuale d'uso,ma non in italiano...poco male dato è davvero molto intuitivo e comunque più che comprensibili i disegni al suo interno! Per ora mi trovo davvero bene,credevo sarebbe stato molto fastidioso,invece mi sono ricreduta!! La suzione non è proprio come quella di mia figlia ma ci si avvicina davvero molto!!inoltre non ti devi abbassare in avanti il seno entra comodamente anche stando dritte,davvero top!!Anche come rumore devo dire che rispetto ad altri di alcune amiche, questo di Philips fa un rumore più che accettabile,soft e quasi sordo!cosa non da poco!Per quanto mi riguarda lo promuovo a pieni voti e lo stra-consiglio!!!