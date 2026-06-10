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Fuori produzione
4.7
su 5
264
Recensioni
96%
di utenti consiglia questo prodotto
Mammathé
10/06/2026
Italia
Supple silicone for a painless pumping. Very satisfied with the product and with the customer service experience !
Pro
Soft, supple silicone, battery for a full day
Contro
Micro usb charge (would prefer usb c)
Sì, consiglio questo prodotto
Questa revisione è stata effettuata per SCF396/31 Elettrico singolo ricaricabile
Sì, consiglio questo prodotto
Questa revisione è stata effettuata per SCF396/31 Elettrico singolo ricaricabile
__chicnic
12/07/2022
Italia
Parte della promozione
Ottimo rapporto qualità-prezzo
Il tiralatte è di ottima fattura. Prima di questo avevo utilizzato solo un tiralatte noleggiato, di quelli che hanno un costo spropositato, ma ovviamente con una resa migliore. Il tiralatte di Philips è paragonabile nonostante il costo sia nettamente inferiore. Le coppette universali in silicone sono morbide e permettono di non sentire fastidio, e di non continuare ad acquistare diverse misure per poter capire quale vada bene. Si può regolare la potenza, ma trovo che la cosa più comoda sia il fatto che tenga anche il tempo. Inoltre nell’acquisto, Philips oltre a fornire delle comode borse per il trasporto e i classici tappi di chiusure per le boccette che raccolgono latte, fornisce anche le tettarelle biberon per le boccette. Posso aggiungere altresì che la pulizia dello stesso è molto pratica e il fatto che sia trasportabile sempre con te è molto comodo. Concludendo buon rapporto qualità-prezzo.
Pro
Comodità, trasportabilità e accessori forniti
Contro
Buon rapporto qualità-prezzo, ma non accessibile a tutti
Sì, consiglio questo prodotto
Questa revisione è stata effettuata per SCF398/11 Electric breast pump
Sì, consiglio questo prodotto
Questa revisione è stata effettuata per SCF398/11 Electric breast pump
Ally978
12/07/2022
Italia
Parte della promozione
Prodotto davvero ottimo!!
Sono mamma da poco e ho avuto la fortuna di essere scelta per testare il nuovo Tiralatte elettrico singolo di Philips avent!!Honricevuto il prodotto ben confezionato direttamente a casa e ho potuto registrarlo sul sito. La prima impressione,anche viste le dimensioni della confezione,era di un prodotto compatto ed è stato poi davvero così! Nella confezione troviamo il motore:una sorta di saponetta bianca di circa 15 cm, dal design elegante e sobrio,facile sicura da impugnare grazie al materiale ed alla trama goffrata!Inoltre è molto pratica in quanto attraverso dei LED indica la carica della batteria e le diverse velocità di suzione ed il tempo necessario!Ci sono poi il pulsante di accensione-pausa-spegnimento, quello per scegliere la stimolazione del seno o la suzione,nonché l'ingresso usb per collegare il cavetto per la ricarica.Ripeto tutto molto elegantemente inserito,sembra quasi un prodotto di design. C'è poi il tiralatte che come si vede dalla foto è dotato di un pratico ed utile coperchio, ha un biberon da 125 ml comprensivo di ghiera,tettarella cappuccetto e coperchietto in metallo per riporlo in frigo o frizer e una canula per collegarlo al motore.La coppetta è rivestita da morbido silicone che avvolge piacevolmente il seno senza costringerlo (io ho una 3^-4^ misura) e che si rimuove facilmente per la pulizia e disinfezione. La prima volta che lo si usa l'apparecchio parte in automatico in modalità stimolazione e passa pian piano alla modalità suzione,davvero ottima questa funzione!! Nella confezione non manca certo il manuale d'uso,ma non in italiano...poco male dato è davvero molto intuitivo e comunque più che comprensibili i disegni al suo interno! Per ora mi trovo davvero bene,credevo sarebbe stato molto fastidioso,invece mi sono ricreduta!! La suzione non è proprio come quella di mia figlia ma ci si avvicina davvero molto!!inoltre non ti devi abbassare in avanti il seno entra comodamente anche stando dritte,davvero top!!Anche come rumore devo dire che rispetto ad altri di alcune amiche, questo di Philips fa un rumore più che accettabile,soft e quasi sordo!cosa non da poco!Per quanto mi riguarda lo promuovo a pieni voti e lo stra-consiglio!!!
Pro
Morbidezza praticità rumorosità
Contro
Per chi deve togliere molto latte forse è poco quel biberon
Sì, consiglio questo prodotto
Questa revisione è stata effettuata per SCF396/11 Tiralatte elettrico
Sì, consiglio questo prodotto
Questa revisione è stata effettuata per SCF396/11 Tiralatte elettrico