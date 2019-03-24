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Fuori produzione

VisaCareMicrodermoabrasione

SC6240/01

4.7

| (29) Recensioni | 96% di utenti consiglia questo prodotto

3 Riconoscimenti

Pelle rimpolpata, compatta e dall'aspetto più giovane

Tonifica la tua pelle e mantieni il suo aspetto naturale e giovane con il sistema esfoliante DualAction Air Lift di VisaCare. Massaggia la pelle, favorisce la circolazione sanguigna e rimuove le cellule morte, consentendone il naturale rinnovamento.

Vedi tutti i vantaggi

con il sistema di microdermoabrasione Philips VisaCare

Pelle rimpolpata, compatta e dall'aspetto più giovane

  • Trattamento rigenerante pelle

  • con accessorio Normal e Sensitive

Per una pelle dall'aspetto più giovane

La microdermoabrasione Philips VisaCare stimola il processo di rinnovamento cutaneo rendendo la pelle più liscia, rassodata, visibilmente luminosa.

Pelle più luminosa, liscia e rassodata in 4-6 settimane

Pelle più luminosa, liscia e rassodata in 4-6 settimane

Il 93% delle donne che hanno partecipato al test afferma che la pelle appare subito più liscia. L'84% afferma che la pelle ha un aspetto più radioso e sano*.

Sistema esfoliante DualAction Air Lift

Sistema esfoliante DualAction Air Lift

Massaggia la pelle stimolando la circolazione sanguigna, mentre rimuove le cellule di pelle morta, consentendone il naturale rinnovamento.

Specifiche tecniche

Ottieni assistenza per questo prodotto

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Riconoscimenti

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Recensioni

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4.7

su 5

29

Recensioni

96%

di utenti consiglia questo prodotto

2
1

24/03/2019

Italia

Italia

Eccellenti risultati.

[Employee of philipsglobal] Lo uso da tempo ormai. Eccellenti performance,design modernissimo, maneggevole, lo porti ovunque con te. I risultati descritti dalla presentazione sono veritieri. Alta tecnologia. Trattamento che altrimenti dovresti fare dall' estetista. Non lo dico perché sono dipendente di Philips..lo scrivo perché lo consiglio. L'ho regalato e tutte sono state soddisfatte e felici di averlo.

Sì, consiglio questo prodotto

Questa revisione è stata effettuata per VisaCare SC6240/01 Microdermoabrasione

Sì, consiglio questo prodotto

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03/04/2018

Italia

Italia

funziona bene

fa tutto quello che promette, lo fa bene e senza che ci siano difficoltà a capire le istruzioni uso piacevole e risultati veloci

Sì, consiglio questo prodotto

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07/03/2018

Italia

Italia

Questo prodotto rispetta le aspettative

Da quando ho acquistato questo prodotto di bellezza per la mia compagna, lei è estremamente soddisfatta della pelle che, nel tempo, migliora a vista d'occhio. Il viso risulta notevolmente più liscio e ovviamente i risultati sono evidenti. Trattasi di prodotto che mi sento di poter vivamente consigliare. Andrea Tortarolo.

Sì, consiglio questo prodotto

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Sì, consiglio questo prodotto

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  1. Risultati di test indipendenti su 75 consumatori per 4 settimane di trattamento, Regno Unito 2014