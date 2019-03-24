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Fuori produzione
Pelle rimpolpata, compatta e dall'aspetto più giovane
Tonifica la tua pelle e mantieni il suo aspetto naturale e giovane con il sistema esfoliante DualAction Air Lift di VisaCare. Massaggia la pelle, favorisce la circolazione sanguigna e rimuove le cellule morte, consentendone il naturale rinnovamento.
Trattamento rigenerante pelle
con accessorio Normal e Sensitive
La microdermoabrasione Philips VisaCare stimola il processo di rinnovamento cutaneo rendendo la pelle più liscia, rassodata, visibilmente luminosa.
Il 93% delle donne che hanno partecipato al test afferma che la pelle appare subito più liscia. L'84% afferma che la pelle ha un aspetto più radioso e sano*.
Massaggia la pelle stimolando la circolazione sanguigna, mentre rimuove le cellule di pelle morta, consentendone il naturale rinnovamento.
Riconoscimenti
4.7
su 5
29
Recensioni
96%
di utenti consiglia questo prodotto
Marinab27
24/03/2019
Italia
Eccellenti risultati.
[Employee of philipsglobal] Lo uso da tempo ormai. Eccellenti performance,design modernissimo, maneggevole, lo porti ovunque con te. I risultati descritti dalla presentazione sono veritieri. Alta tecnologia. Trattamento che altrimenti dovresti fare dall' estetista. Non lo dico perché sono dipendente di Philips..lo scrivo perché lo consiglio. L'ho regalato e tutte sono state soddisfatte e felici di averlo.
Sì, consiglio questo prodotto
Questa revisione è stata effettuata per VisaCare SC6240/01 Microdermoabrasione
Sì, consiglio questo prodotto
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mpiera64
03/04/2018
Italia
funziona bene
fa tutto quello che promette, lo fa bene e senza che ci siano difficoltà a capire le istruzioni uso piacevole e risultati veloci
Sì, consiglio questo prodotto
Questa revisione è stata effettuata per VisaCare SC6240/01 Microdermoabrasione
Sì, consiglio questo prodotto
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sweetcake74
07/03/2018
Italia
Questo prodotto rispetta le aspettative
Da quando ho acquistato questo prodotto di bellezza per la mia compagna, lei è estremamente soddisfatta della pelle che, nel tempo, migliora a vista d'occhio. Il viso risulta notevolmente più liscio e ovviamente i risultati sono evidenti. Trattasi di prodotto che mi sento di poter vivamente consigliare. Andrea Tortarolo.
Sì, consiglio questo prodotto
Questa revisione è stata effettuata per VisaCare SC6240/01 Microdermoabrasione
Sì, consiglio questo prodotto
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Risultati di test indipendenti su 75 consumatori per 4 settimane di trattamento, Regno Unito 2014