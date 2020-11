Il sistema Air Lift stimola delicatamente la microcircolazione

Il massaggio sotto vuoto stimola in modo intenso la microcircolazione. La pelle viene sollevata e distesa delicatamente, massaggiando gli strati più profondi. Il flusso sanguigno aumenta, apportando ossigeno e sostanze nutritive alla superficie, per un aspetto rivitalizzato. VisaCare è stato progettato per stimolare in modo ottimale la produzione di collagene ed elastina, per una pelle rassodata in 4-6 settimane.