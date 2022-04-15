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SC6240/01
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Posso usare VisaCare con creme esfolianti/peeling o peeling chimici?
Posso utilizzare VisaCare con una maschera per il viso?
VisaCare è adatto alla mia pelle?
Posso utilizzare VisaCare se ho nei/acne rosacea ecc...?
Ho difficoltà a mantenere l'aspirazione su alcune aree, come ad esempio fronte e guance
Quanto tempo richiede il trattamento?
Prima e dopo l'uso di VisaCare devo pulire il viso?
Qual è la differenza tra i modelli VisaCare?
Come devo trattare il viso dopo aver usato VisaCare?
Perché è necessario utilizzare prima l'accessorio per pelli delicate?
Quante volte posso passare l'apparecchio sulla pelle?
Come funziona la tecnologia VisaCare?
Cosa si deve fare prima di iniziare un trattamento?
VisaCare è adatto per gli uomini?
Di recente ho subito un intervento di chirurgia plastica. Posso usare VisaCare?
Posso usare VisaCare prima della ceretta o dell'epilazione?
Posso usare VisaCare insieme a un trattamento di bellezza?
Come posso unire l'azione di VisaCare a quella di VisaPure?
Posso utilizzare entrambi i dispositivi VisaCare e Lumea?
Cosa succede se interrompo l'uso di Philips VisaCare?
Come si differenzia VisaCare da un trattamento professionale?
Posso espormi al sole dopo aver utilizzato VisaCare?
Come posso pulire VisaCare?
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