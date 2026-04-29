Paga con Klarna
Garanzia di 2 anni
Fuori produzione
Rasatura precisa a livello della pelle
Lame Dual SteelPrecision
Sensore Pressure Guard
Testine flessibili 360-D
Fino a 5 anni di garanzia*****
La nostra esclusiva tecnologia rotante brevettata Lift & Cut solleva delicatamente il pelo dalla radice prima di tagliarlo con precisione a livello della pelle (fino a 0,00 mm di distanza) senza che le lame tocchino la pelle.
I rasoi a testine rotanti Philips sono progettati specificamente per adattarsi alla crescita naturale dei peli in ogni direzione, grazie alle lame rotanti a 360 gradi. Con fino a 150.000 operazioni di taglio al minuto, le lame Dual SteelPrecision radono più peli a ogni passata**.
Esercitare la giusta pressione è fondamentale per ottenere una rasatura ottimale e proteggere la pelle. I sensori avanzati del rasoio rilevano la pressione applicata e l'innovativo segnale luminoso indica se la pressione è eccessiva o insufficiente. Per una rasatura personalizzata adatta a te.
4.4
su 5
2375
Recensioni
87%
di utenti consiglia questo prodotto
Fran99
29/04/2026
Italia
Compratore verificato
Prodotto ottimo è il mio primo rasoio elettrico e mi trovo benissimo funziona perfettamente.
Questa revisione è stata effettuata per i9000 Prestige XP9204/33 Rasoio elettrico Wet & Dry con SkinIQ
Date of Use 2026-04-16
Questa revisione è stata effettuata per i9000 Prestige XP9204/33 Rasoio elettrico Wet & Dry con SkinIQ
Date of Use 2026-04-16
23/04/2026
Italia
Compratore verificato
Affidabile e confortevole
Rasoio Philips davvero ottimo: preciso, delicato sulla pelle e con una batteria che dura a lungo. Rasatura veloce e senza irritazioni. Consigliato!
Questa revisione è stata effettuata per i9000 Prestige XP9207/30 Rasoio elettrico Wet & Dry con SkinIQ
Date of Use 2026-03-09
Questa revisione è stata effettuata per i9000 Prestige XP9207/30 Rasoio elettrico Wet & Dry con SkinIQ
Date of Use 2026-03-09
GML001
17/04/2026
Italia
Compratore verificato
FUNZIONE AUTOPULIZIA ECCELLENTE
Pienamente soddisfatto dal prodotto specialmente dal sistema di autopulizia con vaschetta dedicata
Questa revisione è stata effettuata per i9000 Prestige XP9207/30 Rasoio elettrico Wet & Dry con SkinIQ
Questa revisione è stata effettuata per i9000 Prestige XP9207/30 Rasoio elettrico Wet & Dry con SkinIQ
Fonte: Euromonitor International Limited, volume delle vendite al dettaglio, secondo la definizione di rasoi per il corpo, dati 2024, ricerca condotta a ottobre 2024.
rispetto al modello precedente Philips serie 9000
rispetto ai rasoi Philips serie 3000, su una barba di 3 giorni
Rispetto al materiale non rivestito
In base agli utenti della serie Philips S7000 e dell'app Philips Shaving nel 2019
Confrontando i residui della rasatura dopo l'uso del liquido per la pulizia rispetto all'acqua nella cartuccia
2 anni di garanzia + 3 anni di estensione previa registrazione su Philips.com entro 90 giorni dall'acquisto.