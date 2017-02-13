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  • Delicato per una pelle liscia
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  • Delicato per una pelle liscia
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Fuori produzione

Shaver series 7000 SensoTouchRasoio elettrico Wet & Dry

RQ1160/22

4.2
| (20) Recensioni | 90% di utenti consiglia questo prodotto

1 premio

Delicato per una pelle liscia
Il Philips SHAVER Series 7000 assicura un rasatura delicata e perfetta. Il sistema GyroFlex 2D si adatta facilmente alle linee del tuo volto e rade anche i peli più corti grazie alle lame DualPrecision.
Vedi tutti i vantaggi

Delicato per una pelle liscia

  • DualPrecision e GyroFlex2D

  • 50 min di uso cordless/1 h di ricarica

  • Rifinitore di precisione e custodia

  • Sistema Jet Clean

Le fessure e i fori del sistema di taglio catturano anche i peli più corti

Le fessure e i fori del sistema di taglio catturano anche i peli più corti

Le lame DualPrecision radono alla perfezione peli lunghi e barba corta. 1. Le fessure radono i peli più lunghi. 2. I fori radono i peli più corti

Le lame Super Lift & Cut sollevano i peli

Le lame Super Lift & Cut sollevano i peli

Il sistema a due lame integrato nel rasoio elettrico Philips solleva ogni pelo per una rasatura confortevole e una rasatura più vicina alla pelle.

Testine flessibili a 2 vie per adattarsi facilmente alle linee del volto

Testine flessibili a 2 vie per adattarsi facilmente alle linee del volto

Il sistema GyroFlex 2D del rasoio si adatta facilmente alle linee del tuo volto riducendo al minimo la pressione e le irritazioni per una rasatura accurata.

Specifiche tecniche

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Parti e accessori

Riconoscimenti

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Recensioni

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4.2

su 5

20

Recensioni

90%

di utenti consiglia questo prodotto

3
2

13/02/2017

Italia

Italia

Ottimo

Ottimo, multifunzionale, delicatissimo sulla pelle.

Sì, consiglio questo prodotto

Questa revisione è stata effettuata per Shaver series 7000 SensoTouch RQ1160/22 Wet & dry electric shaver

Sì, consiglio questo prodotto

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10/01/2017

Italia

Italia

Compratore verificato

ottimo prodotto

è un rasoio comodo e veloce.ottima qualità philips sempre su questi prodotti

Sì, consiglio questo prodotto

Questa revisione è stata effettuata per Shaver series 7000 SensoTouch RQ1160/22 Wet & dry electric shaver

Sì, consiglio questo prodotto

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16/04/2016

Italia

Italia

Compratore verificato

Ottimo e perfomante.

Prodotto che funziona alla perfezione anche per soggetti con barba molto dura come la mia. Forse la mia recensione non sarà molto attendibile per il fatto che che sono un cliente affezionato a PHILIPS DA OLTRE 50 anni , so che non ci crederete ma è la verità .

Sì, consiglio questo prodotto

Questa revisione è stata effettuata per Shaver series 7000 SensoTouch RQ1160/17 Wet & dry electric shaver

Sì, consiglio questo prodotto

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