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Garanzia di 2 anni
Fuori produzione
DualPrecision e GyroFlex2D
50 min di uso cordless/1 h di ricarica
Rifinitore di precisione e custodia
Sistema Jet Clean
Le lame DualPrecision radono alla perfezione peli lunghi e barba corta. 1. Le fessure radono i peli più lunghi. 2. I fori radono i peli più corti
Il sistema a due lame integrato nel rasoio elettrico Philips solleva ogni pelo per una rasatura confortevole e una rasatura più vicina alla pelle.
Il sistema GyroFlex 2D del rasoio si adatta facilmente alle linee del tuo volto riducendo al minimo la pressione e le irritazioni per una rasatura accurata.
Riconoscimenti
4.2
su 5
20
Recensioni
90%
di utenti consiglia questo prodotto
Giofox
13/02/2017
Italia
Ottimo
Ottimo, multifunzionale, delicatissimo sulla pelle.
Sì, consiglio questo prodotto
Questa revisione è stata effettuata per Shaver series 7000 SensoTouch RQ1160/22 Wet & dry electric shaver
Sì, consiglio questo prodotto
Questa revisione è stata effettuata per Shaver series 7000 SensoTouch RQ1160/22 Wet & dry electric shaver
luigi1965
10/01/2017
Italia
Compratore verificato
ottimo prodotto
è un rasoio comodo e veloce.ottima qualità philips sempre su questi prodotti
Sì, consiglio questo prodotto
Questa revisione è stata effettuata per Shaver series 7000 SensoTouch RQ1160/22 Wet & dry electric shaver
Sì, consiglio questo prodotto
Questa revisione è stata effettuata per Shaver series 7000 SensoTouch RQ1160/22 Wet & dry electric shaver
HAMRIN47
16/04/2016
Italia
Compratore verificato
Ottimo e perfomante.
Prodotto che funziona alla perfezione anche per soggetti con barba molto dura come la mia. Forse la mia recensione non sarà molto attendibile per il fatto che che sono un cliente affezionato a PHILIPS DA OLTRE 50 anni , so che non ci crederete ma è la verità .
Sì, consiglio questo prodotto
Questa revisione è stata effettuata per Shaver series 7000 SensoTouch RQ1160/17 Wet & dry electric shaver
Sì, consiglio questo prodotto
Questa revisione è stata effettuata per Shaver series 7000 SensoTouch RQ1160/17 Wet & dry electric shaver