Il sistema Jet Clean pulisce, lubrifica e carica il rasoio

Il sistema Jet Clean mantiene il tuo rasoio in condizioni perfette per una rasatura eccezionale giorno dopo giorno. Pulisce a fondo e lubrifica le lame e le testine e si ricarica completamente solo in 1 ora. La confezione include 1 flacone di soluzione Jet Clean, per un mese di pulizia. La soluzione Jet Clean è un liquido per la pulizia a base di acqua che pulisce a fondo e lubrifica le testine di rasatura, rendendo ogni rasatura come la prima.