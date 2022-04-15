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Shaver series 7000 SensoTouch Rasoio elettrico Wet & Dry
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RQ1160/22
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È possibile sostituire la batteria del rasoio Philips?
Quale schiuma o gel è possibile usare con il rasoio Philips?
È possibile ricaricare il rasoio Philips dopo ogni utilizzo?
Come ottenere delle prestazioni ottimali dal rasoio Philips
Come si pulisce il rasoio Philips?
Cappuccio protettivo
ShaversSpazzolina pulizia
Shaver series 7000& 9000Parte inferiore dell'unità di rasatura
Philips Jet Clean non pulisce il rasoio Philips