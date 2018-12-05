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Garanzia di 2 anni
Fuori produzione
Solo audio di prima qualità
Scopri un sistema di cancellazione del rumore superiore con Fidelio NC1. Sentirai solo un audio ad alta fedeltà senza compromessi e senza rumori. Grazie alla possibilità di piegare le cuffie e al comfort di ascolto prolungato, sono le compagne migliori per lunghi viaggi o per i tuoi spostamenti quotidiani.
Audio ad alta risoluzione
Design avvolgente sull'orecchio
Cuscinetti deluxe in schiuma memory
Compatte e pieghevoli
A differenza della maggior parte delle cuffie con tecnologia di cancellazione del rumore, le Fidelio NC-1 continuano a funzionare con o senza batteria, per offrire l'audio tipico di Fidelio: superiore, ad alta fedeltà e adatto a ogni tipo di contesto. Se la batteria si scarica, spegni la funzione ANC e prosegui il tuo viaggio musicale.
Ogni driver dell'altoparlante è attentamente selezionato, sintonizzato e testato individualmente prima di essere accoppiato per garantire un audio perfettamente bilanciato e naturale. I driver da 40 mm utilizzano magneti al neodimio ad alta potenza per garantire un audio ad alta definizione realistico in un'ampia gamma dinamica, fino ai minimi dettagli.
Il fruscio è quel suono elettronico che senti quando indossi le cuffie con tecnologia ANC attiva senza musica in riproduzione. Le cuffie Fidelio, dotate di cancellazione del rumore, riducono il fruscio e ti offrono il piacere di un ascolto senza l'interruzione di rumori indesiderati.
3.8
su 5
13
Recensioni
82%
di utenti consiglia questo prodotto
Shin
05/12/2018
United Kingdom
Amazing overall quality!
Optimum clear and pure sound, wonderful noise canceling in a noisy office and even in the airplane, very good touch and fits very well on ears. Battery life beyond expectations.
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RodB
30/01/2017
United Kingdom
Compratore verificato
Superb headphones
Light, very comfortable on-ear headphones. The built-in USB-charged battery lasts for a very long time, and the noise-cancelling is brilliant. They can be used just to cancel noise - you don't have to have them plugged into a sound source, and they can be used to listen to a source even if the battery does run out on you (though the sound quality isn't as good without the noiser cancelling). They fold pretty well, and the carry case is good, but a bit bulky.
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Macchy
17/11/2015
United Kingdom
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Best travelling headphones available. Best sound, comfort, noise cancelling, carry case, beautifully made and best value.
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