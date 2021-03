Cuscinetti ergonomici Deluxe effetto memoria, per comfort prolungato

I materiali utilizzati per le cuffie Fidelio NC-1 sono selezionati con attenzione, per assicurarti comfort e prestazioni audio ottimali. I cuscinetti sono realizzati con schiuma effetto memoria, per aderire perfettamente alle tue orecchie e non svolgono solo una funzione ergonomica ma ottimizzano anche le prestazioni ANC. Il cuscinetto esterno combina tessuto e Protein Leather, per ridurre la pressione e il calore. Tutto questo rende le cuffie NC-1 estremamente comode per lunghi viaggi.