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Fuori produzione

Cuffie Noise Cancelling

NC1/00

3.8

| (13) Recensioni | 82% di utenti consiglia questo prodotto

Solo audio di prima qualità

Scopri un sistema di cancellazione del rumore superiore con Fidelio NC1. Sentirai solo un audio ad alta fedeltà senza compromessi e senza rumori. Grazie alla possibilità di piegare le cuffie e al comfort di ascolto prolungato, sono le compagne migliori per lunghi viaggi o per i tuoi spostamenti quotidiani.

Vedi tutti i vantaggi

Solo audio di prima qualità

  • Audio ad alta risoluzione

  • Design avvolgente sull'orecchio

  • Cuscinetti deluxe in schiuma memory

  • Compatte e pieghevoli

Soluzione Smart Power, per restare sempre connesso alla tua musica

A differenza della maggior parte delle cuffie con tecnologia di cancellazione del rumore, le Fidelio NC-1 continuano a funzionare con o senza batteria, per offrire l'audio tipico di Fidelio: superiore, ad alta fedeltà e adatto a ogni tipo di contesto. Se la batteria si scarica, spegni la funzione ANC e prosegui il tuo viaggio musicale.

Driver ottimizzati al neodimio ad alta definizione da 40 mm, per audio ad elevata fedeltà

Driver ottimizzati al neodimio ad alta definizione da 40 mm, per audio ad elevata fedeltà

Ogni driver dell'altoparlante è attentamente selezionato, sintonizzato e testato individualmente prima di essere accoppiato per garantire un audio perfettamente bilanciato e naturale. I driver da 40 mm utilizzano magneti al neodimio ad alta potenza per garantire un audio ad alta definizione realistico in un'ampia gamma dinamica, fino ai minimi dettagli.

Dimentica i fruscii e ascolta senza interruzioni

Il fruscio è quel suono elettronico che senti quando indossi le cuffie con tecnologia ANC attiva senza musica in riproduzione. Le cuffie Fidelio, dotate di cancellazione del rumore, riducono il fruscio e ti offrono il piacere di un ascolto senza l'interruzione di rumori indesiderati.

Specifiche tecniche

Ottieni assistenza per questo prodotto

Trova domande frequenti, manuali utente, informazioni sulla sicurezza e suggerimenti

Recensioni

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3.8

su 5

13

Recensioni

82%

di utenti consiglia questo prodotto

05/12/2018

United Kingdom

United Kingdom

Amazing overall quality!

Optimum clear and pure sound, wonderful noise canceling in a noisy office and even in the airplane, very good touch and fits very well on ears. Battery life beyond expectations.

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Questa revisione è stata effettuata per NC1 Noise-Cancelling Headphones

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30/01/2017

United Kingdom

United Kingdom

Compratore verificato

Superb headphones

Light, very comfortable on-ear headphones. The built-in USB-charged battery lasts for a very long time, and the noise-cancelling is brilliant. They can be used just to cancel noise - you don't have to have them plugged into a sound source, and they can be used to listen to a source even if the battery does run out on you (though the sound quality isn't as good without the noiser cancelling). They fold pretty well, and the carry case is good, but a bit bulky.

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17/11/2015

United Kingdom

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Search is over

Best travelling headphones available. Best sound, comfort, noise cancelling, carry case, beautifully made and best value.

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