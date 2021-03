Cuscinetti in schiuma memory per una vestibilità ergonomica

I materiali utilizzati per le cuffie Fidelio sono stati selezionati con cura per un comfort di ascolto prolungato e prestazioni audio ottimizzate. I cuscinetti auricolari deluxe traspiranti in schiuma memory sono progettati per una vestibilità ergonomica ottimale. Non solo la schiuma aderisce perfettamente all'orecchio, ma sigilla anche i bassi eliminando il rumore ambientale. A tutto questo si aggiunge il cuscinetto esterno, caratterizzato da proporzioni equilibrate di tessuto e Protein Leather, al fine di ridurre la pressione esercitata sull'orecchio e il surriscaldamento, per garantire un audio e una sensazione eccellenti.