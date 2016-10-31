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Garanzia di 2 anni
Fuori produzione
LR03P1F/00
Alimenta tutti i dispositivi ad alto consumo
I dispositivi elettronici moderni, come giocattoli e lettori audio portatili, consumano molta più energia che in passato. Le batterie alcaline Philips Power sono la soluzione ideale per farli funzionare più a lungo.
AAA
Alcalina
Philips garantisce che queste batterie non contengono metalli pesanti nocivi, quali cadmio, mercurio e piombo.
Quando non vengono utilizzate, le batterie possono perdere energia. Noi garantiamo che la batteria manterrà almeno l'80% dell'energia iniziale.
Philips offre una gamma completa delle batterie più comuni (AA, AAA, C, D, 9V) in varie tipologie di confezione per soddisfare tutte le esigenze.
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