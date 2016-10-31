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Fuori produzione

Power AlkalineBatteria

LR03P1F/00

Alimenta tutti i dispositivi ad alto consumo

I dispositivi elettronici moderni, come giocattoli e lettori audio portatili, consumano molta più energia che in passato. Le batterie alcaline Philips Power sono la soluzione ideale per farli funzionare più a lungo.

Vedi tutti i vantaggi

Alimenta tutti i dispositivi ad alto consumo

  • AAA

  • Alcalina

Le batterie alcaline di Philips non contengono cadmio, mercurio e piombo

Philips garantisce che queste batterie non contengono metalli pesanti nocivi, quali cadmio, mercurio e piombo.

La batteria è garantita per una durata massima di 10 anni

Quando non vengono utilizzate, le batterie possono perdere energia. Noi garantiamo che la batteria manterrà almeno l'80% dell'energia iniziale.

Una gamma completa per ogni esigenza

Philips offre una gamma completa delle batterie più comuni (AA, AAA, C, D, 9V) in varie tipologie di confezione per soddisfare tutte le esigenze.

Specifiche tecniche

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