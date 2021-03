Philips Fidelio. Progettato per prestazioni eccezionali

Dall'audio ai materiali, queste cuffie over ear chiuse sul retro wireless sono realizzate per lasciarti immergere completamente nella musica. Indipendentemente dalle dimensioni o dalla forma della testa, i morbidi cuscinetti auricolari in schiuma memory si adattano perfettamente e la musica viene messa in pausa quando si tolgono le cuffie.