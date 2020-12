Cuscinetti in alluminio per un'acustica ottimale

I cuscinetti in alluminio sono stati scelti perché la loro robustezza riduce le vibrazioni indesiderate e la risonanza. Sono montati su uno strato di plastica progettata specificamente per rendere le cuffie ancora più stabili. In questo modo le vibrazioni vengono attutite in maniera ottimale per un audio preciso e incisivo.