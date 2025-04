Testina All-in-One per un'igiene orale completa

Pulizia senza compromessi con la testina Premium All-in-One A3. Il nostro miglior prodotto di sempre è dotato di setole angolate per rimuovere fino a 20 volte più placca anche nei punti più difficili da raggiungere*. Le punte triangolari rimuovono fino al 100% di macchie in più in meno di due giorni***. Le setole più lunghe puliscono in profondità per gengive fino a 15 volte più sane in appena due settimane**. Tutto questo senza cambiare testine. Sapevi che le testine diventano meno efficaci dopo 3 mesi di utilizzo? La nostra funzione BrushSync™ ti ricorda quando è quasi giunto il momento della sostituzione.