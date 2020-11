Scegli tra 4 modalità e 3 impostazioni di intensità

DiamondClean Smart ti consente di ottenere prestazioni ottimali. Le nostre 3 impostazioni di intensità ti garantiscono risultati migliori e le nostre 4 modalità soddisfano tutte le tue esigenze in fatto di pulizia: modalità Clean per un'eccezionale pulizia quotidiana, White+ per rimuovere le macchie superficiali, Deep Clean+ per una pulizia profonda e rinvigorente, Gum Health per la cura delle gengive.