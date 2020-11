Superficie di contatto fino a 4 volte più ampia** per una pulizia profonda senza sforzo

Otterrai ogni volta una pulizia personalizzata grazie alla nostra tecnologia Adaptive. I morbidi bordi in gomma si piegano per consentire a Premium Plaque Control C3 di adattarsi alla forma di denti e gengive, assorbendo l'eventuale pressione in eccesso e migliorando la nostra potenza sonica di pulizia. Le setole si adattano alla forma dei denti e delle gengive garantendo una superficie di contatto quattro volte superiore rispetto a una normale testina**, per una pulizia ancora più profonda anche nelle zone più difficili da raggiungere.