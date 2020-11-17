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Garanzia di 2 anni
NUOVO Next-Generation DiamondClean
Cura completa, ora visibile al 100%
Fuori produzione
HX8331/01
Con 1 beccuccio
AirFloss Ultra rimuove fino al 99,9% di placca dalle zone trattate.***
La nostra tecnologia combina aria e micro gocce di collutorio o acqua per una pulizia profonda ma delicata tra i denti e lungo il bordo gengivale.
La pulizia interdentale è essenziale per la salute del cavo orale. AirFloss Ultra pulisce a fondo fra i denti, aiutandoti a creare una sana abitudine.
3.6
su 5
92
Recensioni
Gianca72
17/11/2020
Italia
Compratore verificato
Il prodotto da risultati molto buoni
Con questo prodotto ho sostituito il filo interdentale aggiungendo alla pulizia il getto di aria e collutorio che così arriva anche negli spazi più difficili da raggiungere. La batteria permette un uso giornaliero con ricarica una volta alla settimana senza problemi.
Pro
Getto regolabile
Sì, consiglio questo prodotto
Questa revisione è stata effettuata per HX8331/01 AirFloss Ultra - sistema di pulizia interdentale
Sì, consiglio questo prodotto
Questa revisione è stata effettuata per HX8331/01 AirFloss Ultra - sistema di pulizia interdentale
Pietroerre
16/11/2020
Italia
Compratore verificato
Prodotto con buone funzioni e facile da usare
Consigliabile per tutti. Prodotto estremamente pratico ed efficace
Sì, consiglio questo prodotto
Questa revisione è stata effettuata per HX8331/01 AirFloss Ultra - sistema di pulizia interdentale
Sì, consiglio questo prodotto
Questa revisione è stata effettuata per HX8331/01 AirFloss Ultra - sistema di pulizia interdentale
Miche60
14/11/2020
Italia
Compratore verificato
Al di sopra delle aspettative. Ottimo.
Funziona perfettamente e sostituisce filo interdentale e scovolino migliorando la pulizia.
Pro
Pratico
Contro
Bisogna abituarsi all'uso per non spruzzare in giro
Sì, consiglio questo prodotto
Questa revisione è stata effettuata per HX8331/01 AirFloss Ultra - sistema di pulizia interdentale
Sì, consiglio questo prodotto
Questa revisione è stata effettuata per HX8331/01 AirFloss Ultra - sistema di pulizia interdentale
se usato in combinazione con uno spazzolino manuale e con un collutorio ad azione antibatterica in pazienti con gengiviti lievi o moderate; AirFloss favorisce la pulizia interdentale quotidiana. Consulta le domande frequenti nella scheda Supporto per ulteriori dettagli.
Studio interno condotto nel 2010 su 56 pazienti, una volta al giorno per 3 mesi. <br>
* *Lo stesso prodotto, a seconda del paese e dei canali, può essere denominato AirFloss Ultra o AirFloss Pro.
* * * a seconda della frequenza dello spruzzo selezionata