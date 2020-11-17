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Fuori produzione

Philips SonicareAirFloss Ultra - sistema di pulizia interdentale

HX8331/01

3.6
| (92) Recensioni
Migliori condizioni delle gengive in 2 settimane*
AirFloss Ultra è il modo più semplice ed efficace per pulire gli spazi interdentali. AirFloss Ultra può essere utilizzato con il collutorio o con l'acqua e test clinici ne confermano un'efficacia pari al filo interdentale. Ideale per chi non usa il filo.*
Vedi tutti i vantaggi

Progettato per chi non usa il filo interdentale

Migliori condizioni delle gengive in 2 settimane*

  • Con 1 beccuccio

Rimuove fino al 99,9% della placca***

Rimuove fino al 99,9% della placca***

AirFloss Ultra rimuove fino al 99,9% di placca dalle zone trattate.***

Tecnologia ad aria e micro-gocce

Tecnologia ad aria e micro-gocce

La nostra tecnologia combina aria e micro gocce di collutorio o acqua per una pulizia profonda ma delicata tra i denti e lungo il bordo gengivale.

Un modo semplice per acquisire una sana abitudine

Un modo semplice per acquisire una sana abitudine

La pulizia interdentale è essenziale per la salute del cavo orale. AirFloss Ultra pulisce a fondo fra i denti, aiutandoti a creare una sana abitudine.

Specifiche tecniche

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Parti e accessori

Recensioni

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3.6

su 5

92

Recensioni

17/11/2020

Italia

Italia

Compratore verificato

Il prodotto da risultati molto buoni

Con questo prodotto ho sostituito il filo interdentale aggiungendo alla pulizia il getto di aria e collutorio che così arriva anche negli spazi più difficili da raggiungere. La batteria permette un uso giornaliero con ricarica una volta alla settimana senza problemi.

Pro

Getto regolabile

Sì, consiglio questo prodotto

Questa revisione è stata effettuata per HX8331/01 AirFloss Ultra - sistema di pulizia interdentale

Sì, consiglio questo prodotto

Questa revisione è stata effettuata per HX8331/01 AirFloss Ultra - sistema di pulizia interdentale

16/11/2020

Italia

Italia

Compratore verificato

Prodotto con buone funzioni e facile da usare

Consigliabile per tutti. Prodotto estremamente pratico ed efficace

Sì, consiglio questo prodotto

Questa revisione è stata effettuata per HX8331/01 AirFloss Ultra - sistema di pulizia interdentale

Sì, consiglio questo prodotto

Questa revisione è stata effettuata per HX8331/01 AirFloss Ultra - sistema di pulizia interdentale

14/11/2020

Italia

Italia

Compratore verificato

Al di sopra delle aspettative. Ottimo.

Funziona perfettamente e sostituisce filo interdentale e scovolino migliorando la pulizia.

Pro

Pratico

Contro

Bisogna abituarsi all'uso per non spruzzare in giro

Sì, consiglio questo prodotto

Questa revisione è stata effettuata per HX8331/01 AirFloss Ultra - sistema di pulizia interdentale

Sì, consiglio questo prodotto

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Esclusioni di responsabilità

  1. se usato in combinazione con uno spazzolino manuale e con un collutorio ad azione antibatterica in pazienti con gengiviti lievi o moderate; AirFloss favorisce la pulizia interdentale quotidiana. Consulta le domande frequenti nella scheda Supporto per ulteriori dettagli.

  2. Studio interno condotto nel 2010 su 56 pazienti, una volta al giorno per 3 mesi. &lt;br>

  3. * *Lo stesso prodotto, a seconda del paese e dei canali, può essere denominato AirFloss Ultra o AirFloss Pro.

  4. * * * a seconda della frequenza dello spruzzo selezionata