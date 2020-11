Non usi il filo interdentale? Fidati di AirFloss.

Per chi non usa il filo con regolarità, AirFloss è un modo semplice di eseguire la pulizia interdentale. AirFloss può essere utilizzato con collutorio o con acqua e utilizza un'esclusiva tecnologia ad aria e micro-gocce per rimuovere la placca nelle zone più difficili. Scopri tutti i vantaggi